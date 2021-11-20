Хирург и писатель Ильшат Билалов: «Некоторых больных любишь как родных»

Ильшат Билалов – врач МКДЦ, преподаватель Казанского медуниверситета. Недавно в серии «Библиотека «Казан утлары» вышла его книга «Судьба, написанная в горах». Как новый автор возрождает медицинскую тематику в татарской литературе, что он думает об отечественном здравоохранении и с какими случаями встречался во врачебной практике?

Ильшат Билалов: «Если человек забыл свой язык, то он отрывает себя от корней. Наш язык имеет глубокие корни»

Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Книга вышла в популярном формате pocketbook

Журнал «Казан утлары» больше года ведет проект по популяризации татарской литературы через формат карманной книги. Повесть Ильшата Билалова «Судьба, написанная в горах» стала очередным изданием в этой серии. На встрече по случаю выхода книги генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков вручил Ильшату Билалову ее первый экземпляр, подчеркнул важность проекта и пожелал автору плодотворной работы.

«Карманные книги стали самыми продаваемыми среди татарских книг. Такой подход по-настоящему оживил татарскую литературу. Это очень удобный для читателя формат, и дело не только в размерах книги, но и в ее содержании. В этой серии мы публикуем новых авторов. Мы хотим, чтобы читатель получал написанные в народном духе и легким языком интересные произведения», – пояснил Шамиль Садыков.

Шамиль Садыков: «Появляются такие авторы, как Ильшат Билалов, и это вселяет надежду на будущее нашей национальной литературы» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Руководитель АО «Татмедиа» выразил уверенность, что новая книга этой серии также будет популярной.

«Ждем от вас такие же интересные повести, рассказы на близкие людям темы. Сегодня многие критикуют татарскую литературу, говорят, что настоящих произведений уже нет. Но появляются такие авторы, как Ильшат Билалов, и это вселяет надежду на будущее нашей национальной литературы», – сказал Шамиль Садыков.

«В этой книге – истории моих близких»

Ильшат Билалов в школе учился на русском языке, но языком своего творчества выбрал родной татарский. Сейчас он работает сердечно-сосудистым хирургом в МКДЦ. В основу его книг легли события, происходившие в его жизни и близких ему людей – родных, друзей, коллег. И, конечно, в них также присутствует художественный вымысел автора.

«Судьба, написанная в горах» – о буднях сельских врачей. Главная героиня, выпускница Казанского мединститута, приезжает работать в районную больницу. Но из-за нехватки кадров ее отправляют участковым врачом в деревню. А в деревне существует предание – если молодая пара переночует у подножия горы и вместе встретит рассвет, то они навсегда будут вместе. Героиня и парень из деревни идут к подножию, предсказание сбывается. Но спустя время пара расстается. И только через много лет возлюбленный героини возвращается и признается ей в чувствах, и они женятся.

«Судьба, написанная в горах» – о буднях сельских врачей Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Главную героиню зовут Гульшат Равилевна. Гульшат – имя моей дочери. А жену мою зовут Резеда Равилевна, – рассказал Ильшат Билалов. – Есть еще один центральный герой – это Фагима апа. Она всю жизнь проработала старшей медсестрой в больнице, была вынуждена бросить институт ради больной сестры. События в книге происходят в 1990-х годах. Сельская больница до революции называлась “Патша йорты” (“Царский дом”), никто в селе ее больницей не называл. Здание было старинное, еще с царских времен. От этого здания, как солнечные лучи, расходились улицы деревни. Этот дом связывает между собой всех жителей и события в селе. К сожалению, под предлогом археологических исследований здание было закрыто», – коротко рассказал сюжет своей книги автор.

В татарской литературе мало книг о врачах

Редактором книги Ильшата Билалова «Судьба, написанная в горах» стал известный поэт, драматург Рафис Курбан. Именно он открыл нового автора для татарского читателя, предложив журналу «Казан утлары» выпустить повесть на своих страницах.

Редактором книги «Судьба, написанная в горах» стал известный поэт, драматург Рафис Курбан Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«С творчеством Ильшата Билалова познакомился случайно, – говорит Рафис абый. – Он мне подарил свои книги “Мәдинә тавы” и “Әбием догалары”. Я прочитал и рассказал редактору журнала “Казан утлары” Рустаму Галиуллину о новом интересном авторе. Эти книги были изданы небольшими тиражами.

Жизнь врачей, трудности и сложные судьбы, с которыми они сталкиваются в профессии, еще не до конца раскрытая в нашей литературе тема. В своей повести Ильшат Билалов рассказывает реальные истории, связанные с его женой, дочерью, сыном. Повесть нам понравилась, мы решили дать ее в нашем журнале. И нам захотелось еще до выхода в журнале выпустить ее в формате карманной книги.

В повести 165 страниц. Мы ее немного сократили. Думаю, произведение Ильшата Билалова придется по душе читателю», – поделился Рафис Курбан.

«Решился на операцию под свою ответственность, но мальчик не выжил»

«Первый мой рассказ назывался “Әтием кочагы»”, 11 лет назад его напечатали в газете “Сабантуй”, – рассказал о своем творчестве автор. – Это короткая история о том, как моя мама еще маленькой девочкой очень ждала отца с войны. Бабушка получила письмо, где сообщалось, что дед пропал без вести. Однако она всю жизнь не переставала думать, что он жив, надеялась, что муж вернется. Маме в начале войны было всего два года.

В 1947 году к дому бабушки приходит мужчина, ожидает бабушку у ворот. Мама, уже школьница, узнав об этом, бежит домой, видит незнакомого мужчину и бросается к нему с объятиями. Но бабушка ей говорит: “Это не твой отец”.

«Не могу сказать, откуда идет вдохновение. Я могу годами ничего не писать. А приходит вдохновение – сажусь и пишу» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Писать я начал после того, как умерла мама. Желание писать приходит само собой, я просто подхожу к компьютеру и начинаю нажимать буквы на клавиатуре. Если сяду с намерением "вот сейчас напишу” – ничего не пишется. Не могу сказать, откуда идет вдохновение. Я могу годами ничего не писать. А приходит вдохновение – сажусь и пишу.

Второй рассказ назывался ”Югалту“. Это уже из моей врачебной практики. Когда я работал в 6-й горбольнице, сделал операцию 16-летнему подростку. Я его сам вызвал из Альметьевска. До операции долго говорил и с ним, и с его родителями. У него была врожденная инвалидность. Не было половины легких, в сердце большие изменения. Несмотря на это, под свою ответственность решился на операцию. К сожалению, он не выжил. Умер у меня на глазах.

С некоторыми больными так сближаешься, вы становитесь почти родственниками. Любишь его как родного. С этим мальчиком тоже было так. Его бабушка рассказала, что после рождения отвели этого ребенка к гадалке, и она сказала: «Если попадет в руки врачей, он умрет». И эта целительница его поставила на ноги. Но, к сожалению, предсказание сбылось… В этом рассказе – мои чувства, переживания, боль. В те минуты моя душа была переполнена.

Были и детские произведения. Они публиковались в газетах и журналах», – рассказал Ильшат Билалов.

«Забыв язык, человек отрывает себя от корней»

«Пытался писать на русском, но по-русски писать у меня не получается. Хотя на русском писать мне легче, потому что окончил русскую школу. Но не хочу на русском. Почему так – не знаю. Я рос со своей бабушкой. Бабушка моя – деревенская, ни одного слова по-русски не понимает. А по телевизору все шло на русском, я сидел рядом с ней и переводил для нее. На втором курсе института понял, что начинаю забывать свой родной язык, и начал ходить в самодеятельный татарский театр при институте. Со мной в труппе занимался Ильтазар Мухамматгалиев – сейчас он известный артист. Вместе с ним мы ставили спектакли “Хәят”, “Абсаттар картның Кырымга сәяхәте”.

Если у человека есть желание, он все равно не забудет родной язык. Есть такой зов крови, ты изучаешь его. Иногда приходится встречаться с татарами из Финляндии, Канады. Они ведь не забывают родной язык, культуру, стараются говорить на татарском.

«Татарский язык должен жить. И татарские произведения должны выходить» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Если человек забыл свой язык, то он отрывает себя от корней. Наш язык имеет глубокие корни.

Со своими детьми я тоже старался говорить только на татарском языке, дочка с третьего класса ходила в “Сэлэт”, выросла до вожатой. Поэтому она родной язык знает лучше. Татарский язык должен жить. И татарские произведения должны выходить.

У меня есть знакомый по фамилии Мустафин, он плохо знал татарский. Когда я ему подарил одну из своих книг, он прочитал ее со словарем, месяц на это потратил. После этого в нем проснулся интерес к татарскому языку, попросил дочь купить ей татарские книги и начал читать литературу на родном языке. Хотелось бы, чтобы таких людей было больше».

«Если автор не в теме, такие вещи даже не хочется читать»

«Папа с мамой работали на заводе: рано утром уходят, вечером возвращаются. Мама и меня брала с собой на работу. Пока она дежурила, я смотрел, как работают люди, наблюдал. Видимо, так и влюбился в профессию врача. В старших классах мечтал о двух профессиях – хотел стать или учителем, или врачом. Мечта сбылась: сейчас я преподаю в институте и работаю хирургом.

То, что я в профессии, помогает мне писать, я знаю, о чем пишу. Когда смотрю фильмы или читаю книги по моей теме, вижу, что иногда авторы не совсем понимают, о чем они снимают или пишут. Недавно читал книгу одного татарского автора (имени не скажу), он не знает врачебное дело. Если ты пишешь о какой-либо профессии, надо брать консультации, вникать в тонкости этой профессии. А если автор явно “не в теме”, такие вещи и читать не хочется.

«То, что я в профессии, помогает мне писать, я знаю, о чем пишу» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Смотрите, как достоверно пишет Булгаков, потому что он сам был практикующим врачом. Или “Белые цветы” Абдурахмана Абсалямова. Этот роман до сих пор очень популярен, хотя написан 55 лет назад. Даже нам, врачам, читать его интересно, потому что автор изнутри знает профессию. Моя жена прочитала это произведение, кажется, уже 15 раз – его хочется перечитывать!

Современную татарскую литературу по возможности стараюсь читать. Мне нравятся книги Зифы Кадыровой, Равили Шайдуллиной. Они пишут, пропуская все события и переживания героев через собственную душу. Поэтому и содержание книг интересное. Сейчас что в татарской, что в русской литературе огромное количество бессодержательных, бессмысленных вещей».

«Все чаще люди подают на врачей в суд»

«Врачам сейчас нелегко, – продолжает Ильшат Билалов. – Денег на здравоохранение выделяется с каждым годом меньше. И не только зарплата, это касается всей отрасли. Вот недавно только прочитал, что и на следующий год гособеспечение будет сокращено на несколько процентов.

Денег меньше, а люди с каждым годом требуют от врачей все больше. Мы с большим желанием помогали бы, но это ведь не только от нас зависит. Медикаментов мало, начиная с поликлиники до больниц организационная работа очень плохая. Как рассказывают друзья, родственники, живущие в зарубежных странах, там сфера здравоохранения организована лучше.

«Я в своих книгах стремлюсь показать, что люди помогают не из-за денег, а по велению души» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Больных много, они обращаются за помощью, а мы помочь не можем. Палаты переполнены, люди разочарованы, они злятся на врачей. Теперь уже люди стали привыкать подавать в суд на “плохих врачей”. Конечно, бывают разные ситуации. В большинстве случаев врачи не делают ошибок. Раньше они делали всё, что в их силах, а сейчас они уже не могут. Нет лекарств, других возможностей… К сожалению, живем в такое время.

Как человеку, выросшему в Советском Союзе, это время мне ближе. Тогда и люди были более человечные, отзывчивые. А сейчас почему-то люди враждебно относятся друг к другу, не торопятся помогать. Время такое.

Поэтому я в своих книгах стремлюсь показать, что люди помогают не из-за денег, а по велению души. В одной из книг хотел затронуть тему заработной платы врачей, но задумался: врачи ведь не ради денег работают! Это все-таки призвание. Не должно всё сводиться к деньгам».

«Всё больше убеждаюсь: судьба есть и от нее не уйти»

«Думаю, что человек в конечном итоге проходит тот путь, который ему предначертан свыше. Я начинаю верить в это, потому что есть необъяснимые вещи, которые я наблюдаю даже в моей врачебной практике.

Приходит на операцию человек, вроде крепкий, думаешь, хорошо перенесет, восстановится. А он после операции умирает. А бывает, приходит совсем изнуренный, истрепанный жизнью человек. Та же бригада делает ему операцию. И этот человек выживает.

Каких только случаев не было у меня на практике. Расскажу один. Делал операцию одному мужчине. Худой, изможденный. Я узнал, что у него умерла жена, воспитывает двоих детей. Во время проведения операции так получилось: он должен был умереть (причину Ильшат Билалов не стал уточнять). На следующий день даже на работу идти не хотелось, думал, что наверняка его уже нет в живых.

«Человек в конечном итоге проходит тот путь, который ему предначертан свыше» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

А у моего пациента глаза открыты, жив. Всевышний дал ему возможность прожить еще. Значит, его время еще не пришло. На счастье детей, подумал я. Если бы отец умер, они остались бы круглыми сиротами.

Или другой случай. У родной сестры отца была опухоль. Хирург сделал ей операцию. В конце операции у нее открылось кровотечение. Группа крови у нее редкая – первая отрицательная. Начинают искать кровь для переливания.

А времени на поиски крови остается очень мало. Если подумать, даже со станции не успели бы привезти. У оперировавшего ее хирурга была та же группа крови, и он решает дать ей свою кровь, хотя это была его третья за день операция, он был очень уставший. Тут еще надо понимать, что даже если найдешь нужную кровь, ее надо переливать теплой, только тогда можно остановить кровотечение.

Все эти случаи заставляют меня думать, что человек все-таки зависит от своей судьбы».

«Операцию начинаю со слов “Бисмилла”»

«Перед тем как приступить к операции, я произношу: “Бисмилләһир-рахмәнир-рахим, Аллага тапшырдык”. Когда хирург встает за операционный стол, все его эмоции, чувства автоматически исчезают. Если есть какие-то чувства, работать невозможно.

Я сам оперировал и сына, и дочь – вырезал аппендицит. Если на операцию приходит мой ребенок, а я встаю за операционный стол – это уже не мой ребенок, а пациент. Ты просто выполняешь то, что должен.

Некоторые больные думают – если до операции отблагодарить хирурга, что он операцию сделает лучше. Это неправильно. Любой хирург после того, как встал за операционный стол, выполняет работу максимально хорошо. Никто не делает операцию с желанием убить человека.

«Будет вдохновение – будут еще книги» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Теперь я больше верю в судьбу. Думаю, что человеку его судьба предначертана и от судьбы не уйти. Если суждено – значит, получится. Если нет – хоть как ты старайся, желаемого не достигнешь. Слава Аллаху, мы можем помогать людям. Всевышний раскрыл мою способность писать: хоть немножко, да пишу. Будет вдохновение – будут еще книги», – говорит Ильшат Билалов.

Ильшат Винзелевич Билалов родился 22 апреля 1967 года в Казани. В 1984 году с золотой медалью окончил казанскую школу №83, поступил на лечебный факультет Казанского государственного медицинского института. В 1990 году окончил его с красным дипломом, учился в ординатуре на кафедре хирургии, затем в аспирантуре.

Работал в казанской городской больнице №6. Кандидат медицинских наук, преподает на кафедре сердечно-сосудистой и эндоваскулярной хирургии КГМУ, одновременно работает хирургом в Межрегиональном клинико-диагностическом центре (МКДЦ) в Казани.

Первые рассказы Ильшата Билалова были опубликованы в 2014 году в газете «Шәһри Казан». Сейчас он автор ряда повестей и рассказов о жизни и работе врачей.

Автор: Зиля Мубаракшина, intertat.tatar; перевод