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Хип-хопера из Казани вошла в лонг-лист премии «Музыкальное сердце театра»
«Флешка, рэп и любовь» Татарского государственного театра драмы и комедии имени Тинчурина вошла в лонг-лист национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра». Об этом сообщается на сайте мероприятия.
Отмечается, что в этом году для участия в фестивале было подано 100 заявок из 48 российских и зарубежных городов. В лонг-лист вошли 20 спектаклей, представляющих, помимо Татарстана, Ивановскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую, Орловскую, Ростовскую, Свердловскую, Томскую и Самарскую области, Краснодарский и Красноярский края, Москву и Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ.
В рамках следующего этапа эксперты изучат заявки конкурсантов и составят список персональных номинантов. Фестиваль состоится 15-25 ноября, церемония вручения премии пройдет в Самаре.
«Музыкальное сердце театра» отмечает достижения современного музыкального театра во всем его жанровом разнообразии, включая мюзиклы, рок-оперы, оперетты, лайт-оперы, музыкальные драмы, саундрамы, оперы-драмы и другие. Так, спектакль, представляющий Татарстан, на сайте тинчуринского театра обозначен как «хип-хопера, или комедия персонажей».
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