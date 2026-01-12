news_header_top
Происшествия 12 января 2026 14:00

Хинштейн поручил разобраться с самозахватом берегов депутатами

Губернатор Курской области Александр Хинштейн дал поручение разобраться с самозахватом берегов Старооскольского водохранилища депутатами. Об этом, по сообщению ТАСС, он заявил на заседании областного правительства.

Он рассказал, что правительство его региона часто обсуждает самозахват береговой полосы в Курской области, однако такая же ситуация существует и на Старооскольском водохранилище и этим уже занимается прокуратура, составившая несколько исков в суд.

«Поручение нашему Минприроды – подключиться к этой работе. В числе тех, кто самовольно осуществил ограничение доступа к воде, – разные люди, в том числе, как это принято говорить, уважаемые, как из числа жителей Курской, так и соседней Белгородской области. Есть там, кстати, представители депутатского корпуса как из числа наших, так и из числа соседей», – отмечает Хинштейн.

Кроме того, глава региона поручил подключиться к работе и правовому комитету, а также отметил важность создания условий для цивилизованного отдыха.

