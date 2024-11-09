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Хинштейн: На автономерах в России станет обязательным изображение триколора
Изображение российского флага на автомобильных номерах станет обязательным. Внести соответствующие поправки в законодательство планируется до конца 2024 года, написал в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
По его словам, триколор, согласно обновленному ГОСТ, должен будет располагаться в правом нижнем углу автомобильного знака.
Парламентарий отметил, что такую идею ему подал подписчик. После этого депутат обратился в Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ.
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