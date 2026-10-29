Химию объясняет нейросеть: учителя в Казани будут использовать ИИ-уроки СИБУРа

В казанской школе №130 педагоги познакомились с видеоуроками химии, созданными с помощью искусственного интеллекта, и обсудили, как использовать их на занятиях. Курс для восьмиклассников разработали СИБУР и группа компаний «Просвещение».

Первый видеокурс появился в сентябре. Теоретические материалы для него подготовили тренер олимпиадной сборной Москвы по химии Василий Краснобров и учитель года России – 2025 Екатерина Чугунова. В работе также участвовали специалисты «СИБУР ПолиЛаба» и инженеры-практики. На основе этих материалов и текстового задания нейросеть создала видеоурок.

Некоторые учителя уже использовали ролики на занятиях. Новые выпуски будут выходить в течение учебного года в последовательности, соответствующей школьной программе. Всего в течение учебного года планируется выпустить 28 роликов.

«Готовые видеоуроки реально помогают: дети видят все своими глазами, и у них в голове как будто соединяются пазлы. Плюс для учителя – это экономия времени: не нужно самому искать и перепроверять материалы, ведь в таких уроках уже есть достоверная информация. Например, на уроке про валентность детям стало понятно, как соединяются атомы, когда валентные штрихи показали в виде ручек – это помогло увидеть процесс наглядно», – рассказала учитель химии лицея №182 Эльза Файзулина.

Кандидат химических наук, доцент КФУ и педагог дополнительного образования гимназии №107 Семен Романов предложил адаптировать видеоуроки для профориентационных занятий вне школьных уроков. По его мнению, такой формат привлекает внимание и помогает рассказать о перспективах, связанных с химией.

Гимназия №107 представила на встрече и собственный проект «Короткометражные фильмы по химии». В прошлом году он победил в грантовом конкурсе СИБУРа «Формула хороших дел». Педагоги вместе со студией сняли фильмы о том, как школьники могут применять знания по химии в повседневной жизни.

В завершение встречи прошла дискуссия «Пиксели и Периодическая система: может ли ИИ вызвать интерес к науке?». Участники разделились на две группы: «Пиксели» представляли сторонники использования технологий, а «Периодическую систему» – те, кто отстаивал роль живого учителя. Педагоги обсудили аргументы за и против применения искусственного интеллекта в обучении и пришли к выводу, что он может стать помощником учителя, но не заменит его.

Также 16 педагогов из школ-партнеров казанского предприятия СИБУРа получили сертификаты о прохождении курсов повышения квалификации в МГУ.

Фото предоставлены казанским предприятием СИБУРа