Химия по-новому: победители олимпиады посетили «Дом полимеров» в Казани

Выставка «СИБУР. Дом полимеров» в Казани собрала почти 7 тыс. человек и стала площадкой для диалога науки и молодежи. Среди посетителей — победители Международной Менделеевской олимпиады по химии в Бразилии Рашид Фасхутдинов и Альберт Семенов. Что впечатлило юных химиков, как в них зажглась искра интереса к науке — в репортаже «Татар-информа».





«Когда детская мечта ведет в науку»

Выставка «СИБУР. Дом полимеров» прошла с 1 по 29 июня в Присутственных местах Казанского Кремля. За месяц её посетили 6824 человека – казанцы и гости столицы, из них 1806 – это студенты и школьники. Экспозиция позволяла не только увидеть, но и потрогать: посетители могли изучить этапы производства, пощупать гранулы различных полимеров и поучаствовать в интерактивах.

Недавно экскурсию по выставке посетили победители международной олимпиады школьников по химии имени Менделеева Рашид Фасхутдинов и Альберт Семенов. Ребята не просто осмотрели экспозицию — они с азартом прошли все интерактивные зоны и даже протестировали устройство, которое помогает определить профессиональные склонности. Оба – неудивительно – получили направление «наука».

«Впечатления от выставки очень положительные. Было интересно познакомиться с работой СИБУРа, проверить свои знания о том, как производят и используют полимеры. Горжусь, что почти все знал», – поделился впечатлениями от выставки Альберт Семенов.

От случайности к олимпиаде: как рождается интерес к химии

Интерес к химии у Альберта начался... с желания поддержать друга.

«В школе был химический кружок, туда ходил один одноклассник. Я решил составить ему компанию и втянулся, – вспоминает он. – Мне стало интересно, как устроены вещества, как их применяют. Постепенно погружался всё глубже – и вот уже международная олимпиада».

С профессией Альберт определился рано и целенаправленно готовится к поступлению в профильный вуз.

Химия с пеленок: история Рашида Фасхутдинова

Рашид Фасхутдинов признался, что химия была его увлечением с самого детства.

«Играл с наборами юного ученого, экспериментировал. Но настоящая любовь к химии пришла благодаря моей учительнице Наиле Зиятдиновой», – рассказал он.

Позже Рашид начал посещать казанский кружок по химии, участвовал в профильных сменах, ездил в лагеря. Это принесло высокие результаты: на олимпиаде в Бразилии он представил российскую сборную.

«Я даже не думал, что выиграю. Но наша сборная смогла завоевать сразу 10 золотых медалей. Это невероятный успех и гордость», – улыбнулся юный химик.

В этом году Рашид будет поступать на химический факультет КНИТУ. «У Казани очень мощная школа, поэтому обучение решил продолжить именно здесь», – уверен он.

«Выставку стоит показать каждому старшекласснику»

Учитель Рашида – Наиля Зиятдинова – уверена: такие выставки, как «Дом полимеров», необходимы школьникам.

«По образованию я инженер-технолог. Я отработала по этой специальности 10 лет, потом решила попробовать себя в педагогике. Когда мы учим химию в школе, большой акцент делаем на теорию. Такая выставка будет очень полезна для учеников старших классов с практической точки зрения», – рассказала учитель.

Ее главный принцип в работе – быть с учениками на одной волне.

«Если ребенку интересно, я всегда рядом: хоть ночью ответить, хоть в олимпиаду записать. Химия – наука сложная, но если подать ее с душой, дети влюбляются», – делится Зиятдинова.

Полимеры вокруг нас: как СИБУР формирует новое поколение химиков

В СИБУРе уверены: любовь к химии нужно развивать с малых лет.

«Когда ребенок видит, что восемь из десяти предметов вокруг – это полимеры, он начинает по-другому воспринимать окружающий мир. Химия – это не просто формулы, это сама жизнь», — поясняет Чулпан Хужанбердиева, руководитель отдела по работе с образовательными организациями компании «Казаньоргсинтез».

СИБУР активно развивает профильное образование: в Казани уже работают два СИБУР-класса. В этом году один из них выпустился, и результаты внушают оптимизм: из 13 учеников, сдававших химию, шестеро получили по 100 баллов.

«Это один из лучших результатов в Татарстане и по стране. Мы гордимся нашими ребятами», – подчеркнула Хужанбердиева.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»