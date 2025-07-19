Химик предупредил об опасности включенного на ночь средства от комаров

Безопасность использования оставленного включенным на всю ночь фумигатора зависит от состава действующего вещества, вентиляции помещения, длительности воздействия и индивидуальной чувствительности человека. Об этом рассказал доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов, передает RT.

«При длительном воздействии, особенно в условиях плохой вентиляции, возможно накопление паров инсектицида в воздухе. Это может привести к раздражению слизистых оболочек глаз, носа и горла, головной боли, тошноте и кашлю», – подчеркнул специалист.

При этом у людей с бронхиальной астмой, аллергией или повышенной чувствительностью к химическим веществам побочные эффекты развиваются заметно чаще. Также особенно уязвимы дети, потому что «их дыхательные пути физиологически более чувствительны, а площадь поверхности легких относительно массы тела выше, чем у взрослых».

Поэтому оставлять фумигатор включенным на ночь можно, если помещение является проветриваемым («желательно оставить форточку или окно приоткрытым»), а также если устройство находится не ближе одного метра от спящего человека. В любом случае не стоит использовать его более восьми часов подряд, добавил Дорохов.

По его оценке, оптимально включать фумигатор за 30–60 минут до сна, а затем отключать на ночь. За указанный период инсектицид успевает распространиться по комнате и создать защитный барьер. А отключение снижает риск хронического воздействия и сводит к минимуму побочные эффекты.

В детских комнатах же даже использование фумигаторов с пометкой «0+» или «для детей» «должно сопровождаться консультацией с педиатром», подытожил эксперт.