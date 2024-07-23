Химик НКНХ о своей работе: «Лаборатория – это не только колбочки и реактивы»

Мечтала быть ветеринаром, а стала химиком

В детстве Светлана Федотова мечтала быть ветеринаром. Девочка любила проводить время с животными, хотела им всячески помогать и думала, что именно это станет делом ее жизни. Однако уже в более сознательном возрасте она поняла, что ближе ей другое направление. В школе она с легкостью справлялась с заданиями по химии и математике, да и другие точные науки давались ей без особых проблем.

Повлияла на выбор Светланы и ее мама, которая работала лаборантом в отделе технического контроля на «Нижнекамскнефтехиме». Дома они иногда обсуждали рабочую рутину, девушка невольно тоже вовлекалась в разговор. После окончания школы вопроса о том, куда поступать, перед ней не стояло – документы Светлана подала в Нижнекамский химико-технологический институт (НХТИ).

Работа девушку никогда не пугала, а даже наоборот – ей всегда хотелось быть самостоятельной и финансово помогать семье. Поэтому параллельно с учебой она сразу же устроилась на НКНХ. Без должного образования получить специальность в нефтехимии непросто, но это Светлану не оттолкнуло. Трудовой путь на предприятии она начала уборщицей, а позже, получив соответствующие знания и опыт в институте, перешла в свою сферу деятельности – в отдел технического контроля по производству полистирольных пластиков (сейчас – лаборатория полиолефинов и полистиролов, – прим. Т-и).

«В 2014 году после декрета я пришла в лабораторию полистирольных пластиков лаборантом физико-механических испытаний. Здесь у меня появились наставники – Шайдуллина Римма Ильдусовна и Кряжева Елена Николаевна. Я никогда не стеснялась у них что-то спрашивать, узнавать новое, развиваться, и они всегда мне помогали. Коллектив у нас сложился хороший, и в этом, конечно, большая заслуга старших товарищей», – рассказала Светлана.

Лаборатория – это всегда интересно

Наша героиня признается: до работы на НКНХ она думала, что лаборатория — это только «колбочки и реактивы». Однако оказалось, что все здесь обстоит совсем иначе. Четко выстроенный процесс с большим количеством задач стал для Светланы настоящим открытием.

«Тогда я узнала, что испытания делаются не только аналитически, но и физико-механически. Я работала на литьевых машинах, на которых изготавливают образцы для испытания пластика. Для меня поначалу они вызывали большое удивление», – поделилась собеседница «Татар-информа».

Сейчас Светлана работает в лаборатории старшим химиком. Ее обязанности заключаются в том, чтобы проконтролировать выпуск качественной продукции. Химики тестируют полипропилен, полиэтилен, полистирол – это уже готовая продукция, которая отправляется на склад, а оттуда непосредственно к покупателю. Также иногда возникают задачи проверить тот или иной компонент в процессе производства.

«Лаборатория – это всегда интересно. Помимо основной работы мы изучаем и внедряем новое оборудование, методы исследований, различные испытания. Особенно важна в нашей деятельности оперативная память, ведь моменты бывают всякие. Также нужно обладать стрессоустойчивостью, умением работать в команде, хорошей концентрацией внимания, ведь мы работаем с движущимися машинами и опасными реагентами», – подчеркнула Светлана.

Запуск АБС-пластиков и внедрение новой системы «СЕМРУГ»

Светлана Федотова принимала участие во внедрении крупномасштабных производственных проектов и запуске новой для производства продукции – АБС-пластиков. Ввели это производство на «Нижнекамскнефтехиме» в 2013 году, за десять лет этот продукт успел показать свою высокую востребованность у покупателей.

«АБС-пластик – это особый вид пластика со своими добавками. У него есть свои особенности и методы анализа. Мы проделали очень большую работу по его запуску на производстве. Используют АБС-пластик в машиностроении, для особо прочных корпусных деталей, в спортивной промышленности и много где еще», – рассказала наша собеседница.

Помимо этого, Светлана стала амбассадором проекта «СЕМРУГ» по унификации процессов и внедрению единого шаблона SAP в «Нижнекамскнефтехиме» и «Казаньоргсинтезе». Он позволяет завершить интеграцию предприятий в Татарстане благодаря переходу на единые стандарты бизнес-процессов, а также повысить эффективность и комфорт работы и взаимодействия сотрудников в масштабах всего СИБУРа.

«Раньше на НКНХ была своя система передачи информации о качестве продукции, материальном обеспечении, отгрузках. После прихода СИБУРа было принято такое решение, что она должна быть единой на всех площадках компании. В этом проекте было задействовано очень много сотрудников и наша лаборатория в том числе. Все это делается для большей информатизации предприятия», – отметила она.

Коллекция из 50 орхидей и интерьерные куколки

Во внерабочее время Светлана Федотова ведет активную жизнь. У нее есть несколько хобби, которые помогают отдохнуть после довольно непростой работы на одном из крупнейших нефтехимических предприятий республики.

«Я люблю заниматься рукоделием, шью игрушки. Не всегда это получается, но стараюсь уделять любимому занятию время. Однажды мне случайно попался видеоролик по изготовлению интерьерных куколок, и мне стало интересно, получится у меня или нет. Несколько штук я уже пошила, подарила коллеге, сестре, парочку оставила и для себя», – поделилась собеседница.

Помимо этого, Светлана коллекционирует орхидеи. В ее коллекции уже порядка пятидесяти экземпляров разных сортов. Еще одно увлечение девушки – это дача. Выращивать на ней овощи, фрукты, цветы доставляет ей удовольствие. Кроме «огородных» дел она любит также и просто отдохнуть на своем участке, совмещает приятное с полезным.

Хорошо, когда работа в радость

Свою работу на НКНХ Светлана ценит и менять ее пока не планирует. В лаборатории сложился хороший, дружный коллектив, а предоставляемые СИБУРом условия делают ее максимально комфортной.

«Коллектив очень хороший. Стараемся помогать друг другу, потому что всякие сложные ситуации случаются – и жизненные, и рабочие. Все у нас дружно! Пока я не рассматриваю себя в какой-то другой сфере и компании, меня моя работа устраивает, мне все нравится. Это очень хорошо, когда работа в радость», – заключила собеседница «Татар-информа».

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»