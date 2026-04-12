Химик Дорохов назвал ошибки при уборке, повышающие риск аллергии

Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов назвал ошибки в уборке, которые повышают риск возникновения аллергических реакций, сообщает «Лента.ру».

Эксперт отметил, что частое использование аэрозолей и распылителей относится к факторам, повышающим риск аллергии. При распылении образуется облако мельчайших капель, которое долго держится в воздухе и легко попадает в дыхательные пути. Частицы и пары могут вызывать кашель, жжение в носу и горле, усиливать выделение слизи. У людей с астмой это может спровоцировать приступ, а у склонных к аллергии – заложенность носа и ощущение нехватки воздуха, добавил Дорохов.

Безопаснее использовать гели или жидкие средства, нанося их губкой или салфеткой, так как в воздух попадает гораздо меньше вредных веществ, пояснил химик. В небольших и плохо проветриваемых помещениях пары чистящих средств быстрее накапливаются в воздухе, поэтому во время и после уборки важно обеспечить приток свежего воздуха, особенно при использовании хлорсодержащих средств.

Не рекомендуется расходовать слишком большое количество средства. Избыток химии не повышает эффективность уборки, а лишь увеличивает количество испарений и нагрузку на дыхательные пути. Лучше выбирать средства без ярко выраженных отдушек, так как ароматические добавки также могут вызывать раздражение и аллергические реакции у чувствительных людей.

Дезинфицирующие средства не стоит регулярно применять без строгой необходимости, а для обычной уборки в жилых помещениях достаточно нейтральных моющих составов и влажного удаления пыли. Агрессивные препараты оправданы только в ситуациях, где действительно требуется дезинфекция – например, в санузле или после контакта с биологическими загрязнениями. В остальных случаях их использование лишь увеличивает химическую нагрузку на организм без реальной пользы, подчеркнул Дорохов.