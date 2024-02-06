Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Химический колледж в Менделеевске начнет работать с 1 сентября 2025 года
В Мендлеевске в этом году начнется строительство химического колледжа, который станет филиалом КНИТУ – КХТИ, а начнет он работать в 2025 году. Об этом «Татар-информу» сообщил глава района Радмир Беляев.
«Мы еще в начале пути. В этом году нам остается только начать строительство нашего будущего колледжа. Планируем, что он начнет работу 1 сентября 2025 года. Тогда у нас будет весь образовательный цикл для химиков. Это будет филиал КНИТУ-КХТИ в Казани. Объект будет строится с нуля, общая стоимость порядка 2 млрд рублей», – отметил собеседник.
Он подчеркнул, что уже две группы студентов учатся в КНИТУ-КХТИ по целевому обучению с местными производствами.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»