Химический колледж в Менделеевске начнет работать с 1 сентября 2025 года

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В Мендлеевске в этом году начнется строительство химического колледжа, который станет филиалом КНИТУ – КХТИ, а начнет он работать в 2025 году. Об этом «Татар-информу» сообщил глава района Радмир Беляев.

«Мы еще в начале пути. В этом году нам остается только начать строительство нашего будущего колледжа. Планируем, что он начнет работу 1 сентября 2025 года. Тогда у нас будет весь образовательный цикл для химиков. Это будет филиал КНИТУ-КХТИ в Казани. Объект будет строится с нуля, общая стоимость порядка 2 млрд рублей», – отметил собеседник.

Он подчеркнул, что уже две группы студентов учатся в КНИТУ-КХТИ по целевому обучению с местными производствами.