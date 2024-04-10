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Химические опыты, мастер-классы: в Усадах прошел праздник для детей в честь Ураза-байрам
В Лаишевском районе Татарстана, в мечети «Ихлас» в Усадах, в честь праздника Ураза-байрам организовали праздник для детей и родителей. Мероприятие посетили почетные гости — глава района Ильдус Зарипов, руководитель райисполкома Азат Нурмухаметов, имам-мухтасиб Наиль Абулханов, пишет газета «Камская новь».
Они поздравили собравшихся сельчан с праздником, после чего состоялся коллективный молебен.
Местное землячество «Родной край — Туган як» подготовило большую праздничную программу для мальчиков и девочек: познавательную викторину с розыгрышем призов, увлекательные химические и физические опыты. Юные гости могли покататься на карусели и аттракционах, поиграть в футбол.
Сегодня в Усадах рядом с мечетью идет строительство медресе, здание только готовится принимать первых учеников. Пока в его стенах для детей проводились мастер-классы по изготовлению гипсовых фигурок, мыловарению, изготовлению самолетиков и не только.
Общегородские детские и семейные праздники в честь Ураза-байрам организуют сегодня по всей республике. В 2024-м мероприятия проходят в рамках Года семьи, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным, и в рамках Года семьи и халяльного образа жизни, объявленного ДУМ РТ. Мухтасибаты традиционно организуют праздники на территориях парков и около мечетей.
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