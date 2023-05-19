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Химические опыты, экскурсии, кинопоказ: Менделеевск присоединится к «Ночи музеев»
20 мая Менделеевск присоединится к Всероссийский акции «Ночь музеев». Организатором является краеведческий музей города, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района.
В программе всех желающих ждет групповая экскурсия по «Ушковским островам». Участники посетят музей, пруд, театр «Коммуна», «Менделеевский хлебозавод» и набережную реки Тоймы. Начало — в 18.00.
Параллельно в это время в краеведческом музее будет проходить мастер-класс для детей «Леденец на палочке».
В 19.00 состоятся химические опыты для детей и взрослых от «Дмитрия Менделеева». Шоу проведет аниматор в костюме всемирно известного химика.
В 20.00 стартует мастер-класс для детей «Ушковская плитка» и пройдет групповая экскурсия по музею.
В 21.00 все желающие смогут присоединиться к просмотру документального фильма Казанской студии кинохроники «Бондюжский характер» (1990). Картина посвящена рабочим Менделеевского химического завода имени Л.Я Карпова и рассказывает об истории завода. Фильм снимался на пленку, недавно был оцифрован.
Вход свободный.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что рэп-сказка, средневековый бой и новые экскурсии ждут посетителей «Ночи музеев» в Свияжске.
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