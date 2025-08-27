«Химград» рассматривает совместные проекты по индустриальным паркам с Казахстаном

Татарстанский технополис «Химград» подписал меморандум о сотрудничестве с акиматом Атырауской области Казахстана. Документ предусматривает, в частности, рассмотрение возможностей совместного создания индустриальных парков. Об этом сообщил генеральный директор «Химграда» Айрат Гиззатуллин на полях Татарстанского нефтегазохимического форума, его слова приводит «ТАСС».

Компания, как отметил Гиззатуллин, видит потенциал для развития малого бизнеса и российского присутствия в Казахстане. Подписанный меморандум позволит сторонам проработать направления по созданию и развитию индустриальных парков.

Он подчеркнул, что этот рынок обладает высоким потенциалом, а казахстанская сторона проявляет значительную заинтересованность, что дополняется выгодным географическим положением региона.

Глава «Химграда» напомнил, что технополис уже имеет опыт работы за пределами России. В Узбекистане на его базе действуют химико-индустриальный технопарк «Чирчик» и технопарк «Джизак». Казахстан, по его оценке, является динамично развивающейся страной с близкой для российских предприятий отраслевой спецификой. Многие крупные компании уже ведут сотрудничество с этой республикой.

При этом формат будущих совместных проектов пока не определен. Гиззатуллин отметил, что рынок Казахстана достаточно развит, там успешно функционируют свободные экономические зоны, индустриальные парки и технопарки, включая площадки для малого бизнеса.

По его мнению, накопленный в России и Узбекистане опыт «Химграда» может стать дополнительным фактором при реализации проектов, над которыми работают коллеги в Атырауской области.