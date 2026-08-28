«Химград» проектирует строительство многоэтажного корпуса для резидентов

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Технополис «Химград» в Казани планирует построить четырехэтажное производственно-административное здание площадью 35 тыс. кв. метров. Об этом генеральный директор технополиса Айрат Гиззатуллин рассказал Раису Татарстана Рустаму Минниханову во время его визита на площадку.

«Земля дорожает, и нам надо, конечно, использовать инфраструктуру наиболее эффективно», – сказал гендиректор «Химграда».

Новый корпус планируют разместить на участке площадью 2 га, где ранее находилась водоочистная станция. По словам Гиззатуллина, сейчас началось проектирование объекта, а в будущем предстоит решить вопросы многоэтажной логистики.

Глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко отметил, что расширение вверх позволит технополису увеличивать объемы производства без расширения территории.

«Если по территории у нас не получается расширяться, то мировой тренд дает новые методики – это строительство уже вверх. В Гонконге есть двадцатиэтажные технопарки, в Европе, Китае. Нам не нужно от этого отходить, и сейчас разработан новый проект: здесь, прямо в технопарке, мы будем строить многоэтажное промышленное здание, чтобы наши предприятия могли заезжать и работать», – сказал министр.

Технополис «Химград» основан в 2006 году на основании постановления Кабинета Министров Республики Татарстан на базе неиспользуемых мощностей ОАО «Тасма-Холдинг». Сегодня технополис отметил 20-летие.