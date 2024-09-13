«Химград» откроет технопарк в Кыргызстане

Технополис «Химград» совместно с Минэкономики Кыргызстана создаст индустриальный или технологический парк в республике. Подписание меморандума о сотрудничестве состоялось в рамках VI Российско-Кыргызского экономического форума.

Как отметил генеральный директор «Химграда» Айрат Гиззатуллин, российские предприниматели заинтересованы в создании нового технопарка.

«Наше экономическое сотрудничество бьет рекорды, объем товарооборота серьезно растет. Но мы стремимся к тому, чтобы наши страны обогащали друг друга в сфере промышленной кооперации, создавались новые предприятия», — подчеркнул он.

По словам Гиззатуллина, для наращивания связей между Россией и Кыргызстаном созданы механизмы финансирования, приняты все институциональные решения, есть и политическая поддержка. Будущая площадка же станет точкой для реализации совместных проектов, местом, где будут размещаться российские производства.

Согласно плану работы, опубликованному Министерством экономики и коммерции Кыргызстана, планируется создание единого похода к совместной работе над индустриальным парком, определить приоритетные отрасли для деятельности площадки, место, где она будет расположена. Кроме того, будут подняты вопросы привлечения инвестиций, поиска резидентов, а также организации проектирования и строительства объектов.

Технополис «Химград» окажет министерству методологическую и практическую поддержку при разработке проекта создания индустриального/ технологического парка с учетом уже имеющихся компетенций в области создания и развития индустриальных/ технологических парков в Российской Федерации и других странах.

VI Кыргызско-Российский экономический форум проходит на территории Иссык-Кульской области Кыргызстана и будет работать до 13 сентября. Мероприятие организованно Российско-кыргызским фондом развития (РКФР), который в этом году отмечает 10-летний юбилей с момента образования.