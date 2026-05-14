XI Чтения Марджани о развитии гражданственности прошли в Казани

В Казани стартовала XI Всероссийская научно-практическая конференция «Чтения имени Шигабутдина Марджани», посвященная развитию гражданственности и патриотизма в татарской богословской мысли. Мероприятие проходит в мечети Аль-Марджани – главном месте служения известного татарского просветителя и богослова, сообщает пресс-служба ДУМ РФ.

В этом году чтения приурочены к Году единства народов России.

Участниками форума стали мусульманские духовные лидеры, востоковеды, историки, исламоведы, теологи и этнологи. Пленарное заседание чтением Корана открыл заместитель председателя Духовного управления мусульман Республики Татарстан Ильфар Хасанов.

Перед началом заседания главный муфтий шейх Равиль Гайнутдин вместе с муфтиями и имамами Татарстана и других регионов России вознес дуа за душу Шигабутдина Марджани, павших защитников Отечества и установление мира между народами.

Говоря о наследии Марджани, муфтий подчеркнул, что ислам и любовь к Родине не противоречат друг другу.

«Они воспитывали в людях чувство ответственности за свою общину, за многонациональную Россию, за ее единство и процветание. В Год единства народов России эти идеи звучат особенно сильно», – сказал он.

По словам главы Духовного управления мусульман РФ, Марджани учил видеть суть религии и показывал, что истинная вера делает человека активным гражданином и патриотом. Также он сообщил о запуске новой книжной серии «Наследие Шихабутдина Марджани». Презентацию первой книги – «Важные наблюдения» – провел первый заместитель председателя ДУМ РФ доктор Дамир Мухетдинов.

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев сообщил, что 8 мая Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2036 году мероприятий к 150-летию со дня рождения Габдуллы Тукая.

Говоря о патриотизме татарского народа, Шайхразиев процитировал строки Тукая:«Как львы, мы отважны в тревогах войны. Как лошади, трудимся в мирные дни».

Он также напомнил слова поэта:«Мы с русским народом сроднились давно. Во всех испытаньях стоим заодно».

Василь Шайхразиев отметил роль Духовного управления мусульман РФ и шейха Равиля Гайнутдина как одних из наиболее авторитетных представителей российской уммы и поблагодарил организаторов за проведение Чтений Марджани в Казани на постоянной основе.

От имени Академии наук Татарстана участников конференции приветствовал директор Института истории имени Ш. Марджани Академии наук РТ доктор Радик Салихов.

«Для представителей академической науки нашей страны это собрание давно стало не просто ярким ежегодным событием, но и символом научной преемственности», – заявил он.

Салихов отметил, что Шигабутдин Марджани был одним из основателей критической исторической школы в тюрко-мусульманском мире, а также сообщил о подготовке десятитомного собрания сочинений богослова.

«Без глубокого честного научного внимания к вкладу каждого народа невозможно построить прочную общероссийскую идентичность», – подчеркнул директор Института истории.

Заместитель председателя Духовного управления мусульман Республики Татарстан Ильфар Хасанов в своем выступлении отметил значимость отечественного исламского наследия для формирования мировоззрения современного мусульманина России.

«Традиции российских мусульман зародились и укреплялись в течение многих веков в условиях многоконфессионального общества», – сказал он.

Ректор Болгарской исламской академии Фархат Хуснутдинов заявил, что наследие Марджани и Курсави остается основой современной мусульманской идентичности в России, включающей патриотизм и любовь к Родине.

С первым пленарным докладом выступил профессор Казанского филиала Российского государственного университета правосудия имени В.М. Лебедева, руководитель Центра изучения истории ислама в России Московского исламского института Айдар Хабутдинов.

«Марджани – это человек, о котором задают вопросы. Ключевые из них: что он понимает под Родиной, что он понимает под войной, что он понимает под этническим коллективом. Родина – это Россия. Война – это война оборонительная», – отметил профессор.

Он также затронул вопрос государственного устройства в трудах Марджани.

«А какая это власть? Власть выборная. Марджани говорил, что улемы – это корпорация, которая обладает правом выбора», – сказал Айдар Хабутдинов.

С докладами также выступили руководитель Центра изучения наследия Мусы Бигиева Московского исламского института Айдар Хайрутдинов и научный сотрудник Центра письменного наследия «Мирасханэ» Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Академии наук РТ Нурия Гараева.

В ходе пленарного заседания состоялась церемония вручения медалей мусульман России и благодарностей главного муфтия. Памятной серебряной медалью имени Шихабутдина Марджани за вклад в изучение исламского письменного наследия России наградили старшего научного сотрудника Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Академии наук РТ Нурию Гараеву.

Также заведующая отделом новейшей истории Института истории имени Ш. Марджани Академии наук РТ Ильнара Ханипова представила книгу «Духовные управления мусульман. 1941–1945» из серии «Наркомы Великой Победы».

Работа конференции продолжилась на тематических секциях, посвященных татарской богословской мысли, историко-культурному наследию ислама в России и актуальным вопросам исламской теологии.

Организаторами Чтений Марджани выступили Духовное управление мусульман Российской Федерации и Московский исламский институт при участии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования, ДУМ Республики Татарстан, Института истории имени Ш. Марджани Академии наук РТ, Болгарской исламской академии и др.