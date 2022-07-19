«Спасибо от всего сердца»: Хезонья простился с УНИКСом

Хорватский форвард Марио Хезонья, ставший одним из лучших легионеров в истории казанского УНИКСа, тепло попрощался с болельщиками при помощи клубной пресс-службы.

«Спасибо команде УНИКС! Мне было очень приятно провести этот сезон в таком отличном коллективе. Мы были на пути к гораздо большему, но, к сожалению, обстоятельства остановили нас. Мы боролись до конца, и я горжусь каждым из вас за самоотверженность и упорную работу! Спасибо от всего сердца!», – заявил Хезонья.

В лиге ВТБ, где Марио произвел фурор, он в составе УНИКСа провел 30 матчей, в среднем набирая по 18,9 очка, 7,2 подбора, 3,1 передачи и 2,2 перехвата.

В 25 матчах Евролиги средняя статистика хорвата составила 14,2 очка, 6,1 подбора, 2,3 перехвата и 1,8 передачи.

Европейские СМИ сватают Хезонью то в мадридский «Реал», то в сербский «Партизан». Видимо, желающих видеть у себя одного из лучших баскетболистов Европы, велико.

На сегодня УНИКС еще не простился официально с двумя прошлогодними легионерами — хорватом Желько Шакичем и американцем Джеромом Джонсоном.