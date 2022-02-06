Хезонья назван болельщиками лучшим игроком лиги ВТБ в январе

Единая Лига ВТБ совместно с букмекерской компанией «Олимпбет» провела голосование на звание лучшего игрока чемпионата в январе по мнению болельщиков. Им стал Хезонья.

Титул MVP января в сезоне 2021/22 по мнению болельщиков получил хорватский форвард казанского УНИКСа Марио Хезонья — он получил 28% голосов. На втором месте расположился защитник пермской «Пармы» американец Джеремайя Хилл (22.2%), на третьем — американский защитник Лоренцо Браун из УНИКСа (15.3%).

Хезонья провел 2 матча в Единой Лиге в январе и помог УНИКСу добиться 2 побед. В среднем хорватский форвард набирал 19,5 очка, 7,0 подбора, 3,5 передачи и 1,5 перехвата. Средняя эффективность в этих матчах составила 17,5 балла.

УНИКС с 10 победами при 2 поражениях лидирует в лиге ВТБ. Завтра казанцы в Москве сыграют с ЦСКА.