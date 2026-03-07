Хет-трик Барабанова помог «Ак Барсу» победить «Сибирь»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Сибирью» состоялся в Татнефть-Арене в Казани и завершился победой хозяев со счетом 6:3. Об этом сообщает «Чемпионат».

Счет в матче был открыт на шестой минуте – нападающий «Ак Барса» Кирилл Семенов отправил шайбу в ворота гостей. На 13-й минуте форвард казанской команды Александр Барабанов увеличил преимущество хозяев.

Ближе к концу первого периода нападающий «Сибири» Энди Андреофф сократил отставание, отличившись на 19-й минуте. Во втором периоде новосибирская команда сумела сравнять счет: на 29-й минуте шайбу забросил форвард Тейлор Бек.

Однако уже через две минуты «Ак Барс» вновь вышел вперед – Барабанов оформил дубль и сделал счет 3:2. На 34-й минуте нападающий казанцев Алексей Пустозеров забросил четвертую шайбу в ворота гостей.

Под конец второго периода преимущество хозяев увеличил Семенов, также оформив дубль – его гол на 37-й минуте сделал счет 5:2.

В третьем периоде «Сибирь» попыталась сократить разрыв: на 49-й минуте Бек забросил вторую шайбу в матче и оформил дубль. Точку в игре поставил Барабанов – на 58-й минуте он забил шестой гол «Ак Барса», оформив хет-трик и установив окончательный счет встречи – 6:3.