Хет-трик Артема Галимова помог «Ак Барсу» обыграть «Сибирь» в гостях - видео

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» одержал волевую победу над «Сибирью» в Новосибирске. Хет-трик второй раз в сезоне оформил форвард казанцев Артем Галимов.

В середине первого периода сибиряки воспользовались своим козырем – реализацией большинства. Новосибирцы доставили шайбу в левый круг вбрасывания, откуда Бутузов бросил в дальнюю «девятку» в противоход Билялову, 1:0.

Однако через 4 минуты казанцы отыгрались. Алексей Пустозеров набросил от синей линии, а Егор Коршков удачно подставил клюшку – 1:1.

Еще через пару минут Артем Галимов сравнял счет. Дмитрий Яшкин из-за ворот отдал передачу к правой штанге, а Артем с близкого расстояния нашел щель между штангой и щитком Красоткина.

Эрик O’Делл укрепил преимущество «Ак Барса» на экваторе встречи, оформив вторую шайбу в составе казанской команды. Казанцы перехватили шайбу в чужой зоне, Марченко мощно щелкнул справа от синей линии, а Эрик удачно подставил клюшку – 1:3.

Однако еще до конца второго периода новосибирцы отыграли одну шайбу. Быстрая атака прошла у «Сибири», Тейлор Бек на левом краю оставил шайбу Энди Андреоффу, который сначала убрал шайбу и пружинным движением расстрелял ворота Билялова – 2:3.

В начале третьего периода «барсы» включили прессинг в чужой зоне и воспользовались ошибкой «сибиряков». Кирилл Семенов у борта обокрал Тейлора Бека и отдал в левый круг вбрасывания на Галимова, а тот с ходу сделал мощный бросок – Красоткин коснулся шайбы, но та просочилась в ворота.

Однако вскоре казанцы вновь получили штраф – Эрик О’Делл удалился. «Сибиряки» быстро реализовали лишнего: Бек с правого круга вбрасывания отправил шайбу на дальнюю штангу, а Андреофф переправил снаряд в сетку – 3:4.

Вскоре казанцы вновь были вынуждены играть вчетвером – в штраф-бокс отправился Семенов. Но на этот раз «Ак Барс» перевел это в свою пользу. Галимов классно перехватил шайбу в своей зоне, на скорости уехал от Мёрфи, выскочил на рандеву с Красоткиным и переиграл его – есть хет-трик Артема!

А в концовке казанцы поставили точку в матче, отправив шайбу в пустые ворота. Александр Барабанов прервал свою сухую серию.

«Сибирь» – «Ак Барс» 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)

1:0 – Бутузов (Бек, Мёрфи, 10:23);

1:1 – Коршков (Пустозёров, Лямкин, 14:49, 5х4);

1:2 – Галимов (Барабанов, Яшкин, 16:57, 5х4);

1:3 – О»Делл (Пустозёров, Марченко, 29:56);

2:3 – Андреофф (Бек, Аланов, 37:36);

2:4 – Галимов (Семёнов, 40:48);

3:4 – Андреофф (Бек, Мёрфи, 44:35, 5х4);

3:5 – Галимов (47:57, 4х5)

3:6 – Барабанов (59:43)