Хесус Медина перешел из московского «Спартака» в команду Саудовской Аравии
Пресс-служба ФК «Спартак» объявила об уходе 28-летнего парагвайского защитника Хесуса Медины. Футболист продолжит карьеру в «Дамаке» из Саудовской Аравии.
«Благодарим Хесуса за вклад в победы «Спартака» и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — сообщается в официальном телеграм-канале красно-белых.
Напомним, в «Спартак» Медина перешел летом 2023 года из ЦСКА. На тот момент трансфер футболиста обошелся красно-белым в 6 млн. евро.
За «Спартак» парагваец провел 58 игр, отметившись 8-ю голами и 7-ю результативными передачами.
В последний раз в официальных встречах за красно-белых Медина сыграл против «Крыльев Советов» 18 мая 2025 года.