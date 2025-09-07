news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 7 сентября 2025 11:25

Хесус Медина перешел из московского «Спартака» в команду Саудовской Аравии

Читайте нас в
Телеграм
Хесус Медина перешел из московского «Спартака» в команду Саудовской Аравии
Фото: spartak.com

Пресс-служба ФК «Спартак» объявила об уходе 28-летнего парагвайского защитника Хесуса Медины. Футболист продолжит карьеру в «Дамаке» из Саудовской Аравии.

«Благодарим Хесуса за вклад в победы «Спартака» и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — сообщается в официальном телеграм-канале красно-белых.

Напомним, в «Спартак» Медина перешел летом 2023 года из ЦСКА. На тот момент трансфер футболиста обошелся красно-белым в 6 млн. евро.

За «Спартак» парагваец провел 58 игр, отметившись 8-ю голами и 7-ю результативными передачами.

В последний раз в официальных встречах за красно-белых Медина сыграл против «Крыльев Советов» 18 мая 2025 года.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сосо Павлиашвили провел благотворительный концерт для участников СВО в Казани

Сосо Павлиашвили провел благотворительный концерт для участников СВО в Казани

6 сентября 2025
Праздничный концерт ко Дню нефтяника проходит в Альметьевске

Праздничный концерт ко Дню нефтяника проходит в Альметьевске

6 сентября 2025