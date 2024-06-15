Хэштег-челлендж Игр БРИКС на платформе Likee собрал более 13 миллионов просмотров

Фото: Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пресс-служба Игр БРИКС, проходящих в Казани, опубликовала первые цифры по охвату в социальной сети Likee – официальном партнере соревнований.

В приложениюи для создания и обмена короткими видеороликами был запущен хэштег-челлендж #BRICS2024, легкий и интерактивный конкурс с препятствиями с участием официального талисмана Игр Бриксика.

Сообщается, что инновационная кампания стала сверхпопулярной, охватив более 13 миллионов просмотров за две недели, и была рекомендована на главной странице сайта Rustore. Более 54 тысяч человек в России, включая 420 проверенных авторов, присоединились к челленджу.

«Социальные медиа играют все более важную роль в нашей повседневной жизни, особенно для молодого поколения. Большинству людей уже недостаточно просто смотреть игры по телевизору, они стремятся стать неотъемлемой частью спортивного процесса и лично проникнуться его очарованием. AI-фильтр представляет собой новый и интригующий маркетинговый и коммуникационный инструмент для привлечения новой аудитории во всех возрастных группах. Он также демонстрирует возможности короткого видео в преодолении цифрового неравенства и инклюзивности нашего общества», - привожит слова генерального директора Likee в России Дмитрия Щербинина.

Напомним, Игры стран БРИКС проходят в Казани с 12 по 23 июня.