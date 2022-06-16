Херсонская область готова строить корабли для Черноморского флота России

Судостроительные заводы Херсона в будущем готовы выполнять заказы и строить суда для Черноморского флота России. Об этом, ссылаясь на замглавы военно-гражданской администрации области Кирилла Стремоусова, сообщает РИА Новости.

«У нас все это для этого приспособлено. Есть крупнейшие мощности. Фактически три судостроительных завода и все возможности, чтобы мы возродили историческую промышленность — судостроение — на территории Херсона, у нас есть», — заметил он.

Стремоусов добавил, что здесь также может выполняться строительство гражданских кораблей.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. В ее ходе российским военным удалось взять под контроль Херсонскую область, а также приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В настоящее время в регионах действуют военно-гражданские администрации, началось возобновление торговых связей с Крымом, стартовало вещание российских каналов и радио. Ранее регионы объявили, что в этом году планируют провести референдум и войти в состав России.