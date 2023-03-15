Херш заявил, что США могут напрямую вмешаться в конфликт на Украине

Вашингтон рассматривает вариант прямого вмешательства в боевые действия на Украине при появлении видимых перспектив поражения Киева. Об этом заявил лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, специализирующийся на проведении журналистских расследований, передает ТАСС.

«Мне говорят, игра будет такая — „это НАТО, мы поддерживаем НАТО в наступательных операциях против россиян“, что не обманет мир <...> Это мы воюем с россиянами», — сказал публицист на мероприятии американской неправительственной организации «Комитет за республику».

После этого он напомнил о разгроме советскими войсками армии Гитлера под Сталинградом. «Бросьте. Мы действительно хотим ввязываться в драку с этими ребятами? Не думаю», — заявил Херш.

«Мы [США], возможно, просто обманываем сами себя относительно происходящего там [на Украине], относительно того, какими будут результаты», — считает журналист.

Сеймур Херш — лауреат Пулитцеровской премии за расследование о массовом убийстве американскими солдатами безоружных жителей во время войны во Вьетнаме. В начале февраля 2023 года он опубликовал на своем сайте статью, в которой написал, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США во время учений BALTOPS 22 в июне 2022 года, а в сентябре российские трубопроводы были подорваны сигналом, поданным с помощью сброшенного с норвежского самолета радиобуя.