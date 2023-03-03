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Херш выступил с новым заявлением о подрыве «Северных потоков»
Журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что якобы США всегда были единственными подозреваемыми во взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». На сегодня штаты уже вложили $113 млрд в украинский конфликт, сказал он.
«Это только подсчеты правительства, не включая те средства, которые поступили от Германии, НАТО и других стран Запада. Единственным подозреваемым во взрывах на «Северных потоках», если говорить об очевидном, были Соединенные Штаты», — отметил Херш (цитата по Газете.ru).
Автор нашумевшего расследования о диверсиях на газопроводах подчеркнул, что занимался изучением газового и нефтяного бизнеса по долгу службы и хорошо разбирается в этой сфере.
Напомним, в своем расследовании Херш написал, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США во время учений BALTOPS 22 в июне 2022 года. В сентябре трубопроводы якобы были подорваны сигналом, поданным с помощью сброшенного с норвежского самолета радиобуя. В Белом доме эту информацию назвали «совершенной ложью и полной фикцией», а в Норвегии — «чушью». Еврокомиссия назвала итоги расследования спекуляцией.
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