Журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что якобы США всегда были единственными подозреваемыми во взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». На сегодня штаты уже вложили $113 млрд в украинский конфликт, сказал он.

«Это только подсчеты правительства, не включая те средства, которые поступили от Германии, НАТО и других стран Запада. Единственным подозреваемым во взрывах на «Северных потоках», если говорить об очевидном, были Соединенные Штаты», — отметил Херш (цитата по Газете.ru).

Автор нашумевшего расследования о диверсиях на газопроводах подчеркнул, что занимался изучением газового и нефтяного бизнеса по долгу службы и хорошо разбирается в этой сфере.

Напомним, в своем расследовании Херш написал, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США во время учений BALTOPS 22 в июне 2022 года. В сентябре трубопроводы якобы были подорваны сигналом, поданным с помощью сброшенного с норвежского самолета радиобуя. В Белом доме эту информацию назвали «совершенной ложью и полной фикцией», а в Норвегии — «чушью». Еврокомиссия назвала итоги расследования спекуляцией.