Чтобы дойти до старых границ, Украине потребуется 117 лет при текущих темпах контрнаступления. Такими расчетами поделился американский публицист Сеймур Херш, сообщает РИА Новости.

По его данным, контрнаступление пока не дало результатов — ВСУ так и не удалось значительно прорвать линию российской обороны.

«Они отвоевали только еще две кв. мили (около 5 кв. километров — ред.) занятой Россией территории. При таких темпах, как игриво сказал один информированный чиновник, военным Зеленского понадобится 117 лет, чтобы избавить страну от российской оккупации», — подчеркивает журналист.

По данным источников Херша, за две недели украинским войскам удалось захватить 44 кв. мили, или около 114 кв. километров, большая часть которых расположена на открытой местности.