Хэмилтон выиграл Гран-при России в Сочи и одержал сотую победу в «Формуле-1»

Семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон стал победителем организованного в Сочи Гран-при России и одержал таким образом сотую по счету победу в автогонках класса «Формула-1».

РИА Новости отмечает, что «исход гонки предрешил дождь, хлынувший за семь кругов до финиша». Выступающий за команду Mercedes Хэмилтон сумел обойти лидировавшего до того своего соотечественника Ландо Норриса из McLaren.

Норрис соскользнул за пределы трассы и в итоге оказался вне подиума, заняв лишь седьмое место. Вторым пришел к финишу нидерландец Макс Ферстаппен, выступающий за Red Bull, третьим же финишировал испанец Карлос Сайнс из Ferrari.

Россиянин Никита Мазепин из Haas финишировал последним и занял 18-е место. При этом он опередил своего товарища по команде — немца Мика Шумахера, который сошел с дистанции по техническим причинам.

После победы Льюис Хэмилтон, который уже в пятый раз взял верх над соперниками в Сочи, поблагодарил болельщиков и свою команду.

«Большое спасибо фанатам здесь. Чтобы дойти до ста побед, потребовалось много времени, я даже не был уверен, что это произойдет. Ландо проделал такую потрясающую работу. Я невероятно благодарен команде», — приводит слова гонщика ТАСС.