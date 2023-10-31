«Хеллоуин – это дорога в ад»: казанский священник просит не отмечать бесовской праздник

Хеллоуин превратился в откровенный коммерческий культ, он стал коммерческим праздником бесовщины

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«Мысли о мертвых превратились в веселый адский фестиваль»

Относительно новый для России праздник на Западе отмечают с размахом уже много лет. Детям разрешено выйти ночью на улицу и обходить соседей со словами «Кошелек или жизнь». Нечто напоминающее наши колядки. Конечно, современное восприятие праздника совсем не вяжется с его историей.

Изначально это был праздник древних кельтов, даже название было другое – Самайн. Это канун Дня всех святых, праздника, который отмечают и в Русской православной церкви. Кельты делили год на две части: темную и светлую. Светлая заканчивалась как раз на Самайн и праздновалась три дня. Называлось это «праздник мертвых».

Считалось, что в этот день умирали люди, которые нарушали свои табу, также принято было забивать слабых животных, которые не смогут перенести зимовку, а с помощью их костей предсказывали будущее. Возможно, именно поэтому эти три дня назвали праздником мертвых. Существовали поверья, что в праздник можно было увидеть покойников и нечисть.

Тыквы, скелеты и черти: улицы российских городов в конце октября наполняются подобными декорациями Фото: © Эльза Кузнецова / «Татар-информ»

Пока в России чествование нечисти не достигло таких масштабов, как на Западе. Более того, заметив, что празднование Хеллоуина набирает обороты, общественность начала задумываться: стоит ли вообще это отмечать? К слову, власти Краснодара уже рекомендовали предприятиям города отказаться от празднования Хеллоуина, а в Якутии и вовсе местные власти запретили отмечать его.

Руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин категорически против всего языческого, ну а к Хеллоуину относится особенно отрицательно.

«Нужно четко разделить изначальный смысл праздника и то, во что он превратился, а превратился он в откровенный коммерческий культ, он стал откровенным коммерческим праздником бесовщины. Получается, что мысли о мертвых превратились в такой веселый адский фестиваль. Как это получилось? Для меня большая загадка. Возможно, это случилось потому, что его сделали коммерческим праздником. У нас много коммерческих культов: к примеру, День святого Валентина. Я имею в виду именно тот формат, в котором он есть сейчас. Его я ставлю в один ряд с Хеллоуином. То есть там не про любовь, а про то, что нужно потратить деньги на открытку и на шоколадку. Так же, как и Хеллоуин – это не про память мертвых, это какой-то жуткий культ смерти, который воспринимается как что-то веселое. Современный мир пытается зарабатывать на всем: им и все равно – валентинки это или рогатые. Или, может быть, это действительно нечто сатанинское? Надеюсь, что все-таки это коммерческий культ, потому что если это осмысленный заговор сатанистов, это еще более ужасно», – считает иерей Александр.

Александр Ермолин: «Почему православный человек не будет это праздновать? Потому что это абсолютно бесовский культ» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Лукавый не может сделать приятным ад, поэтому он делает приятной дорогу туда»

Но опасность праздника не в том, что он призывает людей потратить как можно больше денег, отмечает отец Александр.

«В чем опасность для православного человека? Не нужно романтизировать нечисть. Если мы с вами подумаем, то поймем, что лукавый не может сделать приятным ад, поэтому он делает приятной дорогу туда. Вот если бы человек увидел все эти бесовские вещи такими, какие они есть, он бы понял, что грешить не надо. Но лукавый эту мысль завуалирует. Он говорит нам, что грех не страшен, грех – приятен. И зачастую даже само житие бесов многие люди пытаются представить как нечто шуточное: ’’Это шутка, живи и греши дальше’’. На самом деле, опасно то, что человек воспринимает бесов в таком романтизированном ключе. Почему православный человек не будет это праздновать? Потому что это абсолютно бесовский культ», – размышляет священник.

Отец Александр рассказал историю великого святого Иоанна Шанхайского, который очень долгое время жил в Америке.

«Он узнал, что его прихожане празднуют Хеллоуин. Это было как раз в субботу после всенощного бдения. Он после литургии пошел к ним на вечеринку, посмотрел молча на каждого, и когда они с утра пришли в храм, он не допустил их до причастия», – рассказывает иерей.

Он высказывается и против того, чтобы эти праздники проводили в школах. Считает, что система образования должна учить доброму и светлому.

«Если система образования учит тому, что Хеллоуин – это нормально, то это плохая система образования. Не нужно с детства к этому приучать», – уверен священнослужитель.

Раскритиковал отец Александр и современные игры и игрушки, изображающие нечисть, зомби и монстров.

«Нужно всегда смотреть, в чем основа. Вот, например, Барби – разобрались и поняли, что это не наши ценности. Я считаю, что нужно поставить вопрос, насколько эти куклы с гробами “наши традиционные ценности”. Почему детям рассказывают, что гробы и покойники – это весело и прикольно?» – рассказывает отец Александр.

Раскритиковал отец Александр современные игры и игрушки, изображающие нечисть, зомби и монстров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Первые христиане воспринимали смерть как момент соединения с Богом»

В целом все эти игрушки и праздники показывают, что смерть – это нечто темное, негативное. Пугают покойниками и одновременно делают их объектом для развлечения, считает он.

«Мы сейчас живем в мире, где покойники – это всегда плохо. У богослова Александра Шмемана есть книга “Литургия смерти”. Он рассказывает, что первые христиане относились к смерти очень просто: они воспринимали это как момент соединения с Богом. Они считали, что вся жизнь, которая происходит здесь, это приготовление к смерти. И по сути вся древняя Церковь не знала этой скорби, до сих пор отпевание совершается в белом облачении. Вот люди приходят ко мне в храм на отпевание: они все в черном, а я в белом. Потому что они скорбят, а я знаю, что древняя Церковь говорила про другое», – объясняет священнослужитель.

Он считает, что формировать правильное отношение к смерти нужно уже с детства. Но в обществе зачастую происходит иначе: детей не берут на похороны, на кладбище, беременным, например, запрещают смотреть на умерших.

«Мне кажется, ребенка нужно от другого отгораживать: от всех этих завешанных зеркал, поминок с ящиками водки и того, когда всю ночь вместо того, чтобы читать Псалтырь, строгают салаты. Лучше бы ребенка от этого отгородили, чем пугали его смертью. Да, все умрут, и ребенок этот умрет в итоге, но это – нормальный процесс человеческой жизни. То есть у нас свое понимание смерти, мы воспринимаем это как воссоединение с Богом, а не как эту ерунду, которую мы видим на Хеллоуин», – объясняет отец Александр.

Православные понимают, что духи не ходят по могилам или что у них есть какие-то «приемные дни», говорит он.

«Иногда мне звонят и очень просят отпеть до 12 часов дня. Я спрашиваю, почему, а люди ссылаются на приметы и суеверия. Я не нашел ни одного рационального объяснения тому, что похоронить человека нужно до 12 часов дня. Кстати, и то, что хоронить надо через три дня не обязательное условие, это традиция. Для покойных важна только наша молитва», – утверждает отец Александр.

Священник считает, что современные люди привыкли видеть бесовщину как нечто прикольное – в виде скелетиков, черепушек и так далее. Но если бы мы все увидели нечисть такой, какая она есть, то наше отношение к ней резко бы поменялось.

«Я не нашел ни одного рационального объяснения тому, что похоронить человека нужно до 12 часов дня и через три дня. Для покойных важна только наша молитва» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«И помните – приходит к нам именно то, что мы зовем...»

В житии святого Сергия Радонежского встречается упоминание о встрече с бесами. Святой жил в глуши, служил в маленьком храме, где в первый раз, во время молитвы, своими глазами увидел нечисть: стена церкви расступилась и вошел дьявол со множеством бесов. Изгнать святому их удалось благодаря молитве.

«Но бесы могут явиться и в виде искушения, а не в физической форме. Так было у святого Силуана Афонского. Он умер в 30-е годы прошлого века, то есть это практически наш современник. Хоть он и умер в Афоне, это русский мужчина из Тамбовской области, который стал афонским монахом. И он описывал свои искушения. Например, когда он жил в монастыре, ему приходили такие мысли: “Ты не спасешься, ты погибнешь, чего ты сюда пришел?” Это искушение он пережил, тогда начало приходить новое искушение: “Ты святой, а твоя родня вся в аду гореть будет”. То есть это все искушение от беса», – объясняет отец Александр.

Все это является частью жизни Церкви, поэтому когда все это пытаются превратить в шутку, как, например, празднование Хеллоуина, – это в корне неправильно, говорит священнослужитель.

«Мы можем казаться мракобесами для современного общества, когда говорим про ангелов и бесов, но если это есть, что мы сделаем? Это часть нашей жизни. Хочется вспомнить Достоевского, который писал, что душа человека – это поле битвы добра и зла. И помните – приходит к нам именно то, что мы зовем», – заключил отец Александр.