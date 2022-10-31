Соцсети Минкульта РТ подверглись атаке из-за анонса премьеры балета о Билли Миллигане

С самого утра страница Министерства культуры РТ в социальной сети VK подверглась шквалу критики со стороны ярых сторонников академического балетного искусства. Всему виной пост о предстоящей премьере современного балета «Личности Миллигана», которая должна состояться на сцене Татарского театра оперы и балета имени Джалиля 6 ноября в рамках фестиваля #StagePlatforma.

Претензия у всех одна – к выбору сюжета, который основан на реальной истории Билли Миллигана – американца с диагнозом «множественные личности». В теле Миллигана уживалось 24 личности, среди которых были как интеллигентный англичанин, коммунист из Югославии, художник, ребенок, так и убийца, мошенник.

«Это история о человеке с диссоциативным расстройством личности. Такие люди не отдают себе отчета в совершаемых действиях. Большинство подобных проблем возникает из детства. В данной истории мы хотели показать, что важно с детства закладывать в человеке верные ориентиры, воспитывать ребенка в любви, в заботе, в теплоте», – рассказал руководитель проекта, солист балетной труппы Татарского театра опера и балета имени Мусы Джалиля Олег Ивенко.

Министерство культуры РТ отреагировало на комментарии и подняло возрастной ценз. Теперь на спектакле стоит маркировка 16+ вместо 12+.

«Хотелось бы отметить, что “Билли Миллиган” это не просто балет – это своего рода киноспектакль с яркой музыкальной звукописью и обилием лейтмотивов. Темы, которые поднимаются в произведении, социально значимые – проблема воспитания, взаимоотношений детей со своим родителями, нравственные ценности. В спектакле говорится о дефиците любви, он призван напомнить, как важно заниматься воспитанием своих детей с самого рождения», – значится в обращении.

Отметим, что Министерством культуры РТ анонс спектакля был опубликован в субботу – 29 октября. Негативные же сообщения посыпались позднее, сегодня с 10 утра.