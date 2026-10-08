Хейс объяснил уход из «Ак Барса»

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Бывший нападающий «Ак Барса» Кевин Хейс в подкасте Wingmen с Мэттью и Брэди Ткачаками подробно рассказал о причинах, побудивших его завершить карьеру после пяти матчей в КХЛ. Главными факторами стали физическое состояние, разлука с семьей и логистические трудности.

Хейс признался, что изначально его целью было возвращение в НХЛ. «Я чувствовал себя довольно хорошо на льду, катался с парнями из НХЛ. Меня беспокоила спина, с пахом всё было плохо, но я всё равно чувствовал себя неплохо. Потом со мной связались из России, а моя жена русская – казалось, это будет крутой опыт. Единственным минусом было то, что жена не могла приехать в первые месяц-два. Я подумал: ладно, справлюсь», – рассказал хоккеист.

Однако уже в первых играх стало ясно, что адаптация идет не по плану. «Я повредил пах в первой же игре, лучше так и не стало. Сидел на скамейке и думал: моя игра не на должном уровне, а я в России, не помогаю команде. Я привык к тому, как ко мне относились в НХЛ. Это не помогало», – признался Хейс.

Отдельно он остановился на бытовых сложностях. «Три из четырех первых полетов закончились изменениями маршрута или задержками. Однажды мы летели в Сочи, но самолет приземлился в Дагестане. Я подумал: "Где я, черт возьми?" И знаете, ложиться спать и всю ночь слушать сирены – меня это совсем не радовало. Я испытывал тревогу. Скучал по жене, скучал по ребенку», – сказал форвард.

Хейс также отметил разницу в стиле игры: «Хоккей здесь горизонтальный, а не вертикальный. Помню, в первой игре я четыре раза вбросил шайбу, и люди смотрели на меня так, будто у меня пять голов. Я думал: "Салли был бы в восторге, если бы я вбросил шайбу"».

Итогом стало решение, которое Хейс принял еще до поездки в Сочи. «Я начал задаваться вопросом: "Что я вообще делаю?" И просто решил закончить. Быть отцом на полную ставку гораздо лучше, чем то, через что я проходил», – резюмировал он.

Напомним, что Хейс перешел в «Ак Барс» в конце августа, подписав контракт с зарплатой 80 млн рублей за сезон. За пять матчей в КХЛ он не набрал ни одного очка при показателе полезности «-1».