Хейдлайнерами Сабантуя в Челнах станут Фирдус Тямаев и «Казан егетләре»

В Челнах озвучили программу Сабантуя, который пройдет в городе 19 июня. На деловом понедельнике сообщили, что в качестве хейдлайнеров на праздничном концерте выступят заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев и группа «Казан егетләре».

Праздновать Сабантуй в городе начнут уже 17 июня, когда пройдет финал конкурса «Сабантуй гузеле-2021». 18 июня на Ипподроме состоится Сабантуй для людей с ОВЗ.

19 июня челнинцев и гостей города в 10 часов ждут на мини-майданах «Әкият» и «Деревенька» возле проспекта Чулман. Здесь организаторы развернут свои игровые и концертные пятачки. Будет показана выставка декоративно-прикладного искусства, а также работать музейная зона «Деревенский амбар», где любой желающий сможет прикоснуться к предметам татарского быта.

В 11 часов на Ипподроме состоится торжественное открытие скачек. В это же время на арене Майдана начнется театрализованное представление «Национальные узоры Сабантуя». С 12 часов здесь стартуют спортивные состязания и народные игры.

В вечернем концерте, который начнется в 18 часов, примут участие заслуженный артист Республики Татарстан Фирдус Тямаев, группа «Казан егетләре», исполнители Зульфира и Алмаз Мирзаяновы, Гульназ Асаева, Лия Шамсина и Артур Маузер, Ришат Фазлиахметов. Завершится праздник салютом в 22 часов.

В день проведения Сабантуя в городе также пройдут финальные соревнования Пятой летней спартакиады молодежи России по парусному спорту при участии 150 спортсменов.