Общество 25 ноября 2025 21:38

Хедлайнеры «Студвесны» в Казани: «Будьте свободными в творчестве и верьте в себя»

Участникам Всероссийской «Студенческой весны» необходимо впитывать все знания, которые они получают на фестивале, при этом быть свободными в творчестве и верить в себя. С таким обращением к участникам выступили хедлайнеры фестиваля NANSI&SIDOROV.

«Впитывайте все, как губка. Здесь нет каких-то рамок, каждый может найти для себя что-то важное и полезное. Запомните, что сцена – это самое безопасное место. Пробуйте, пробуйте и еще раз пробуйте – все получится», – отметили исполнители.

По их словам, этот фестиваль – уникальная площадка для культурных обменов для ребят с разных уголков нашей большой страны.

Минниханов принимает участие в стратегической сессии по строительству и ЖКХ в Москве

За 2025 год в РТ было введено 150,6 тыс. квадратных метров соципотечного жилья

