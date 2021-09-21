Хэдлайнером закрытия летнего сезона проекта «Зеленый фитнес» в Казани станет Элвин Грей

26 сентября в 15.00 в ЦПКиО им. Горького пройдет закрытие летнего сезона проекта «Зеленый Фитнес» (Last Day), сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В программе ожидается выступление хэдлайнера Last Day Элвина Грея, а также духовой банды Just Brass; зажигательная зумба; вручение призов победителям розыгрыша от ZELFI.RU; джампинг; детское крио шоу, подарки.

Вход свободный, по регистрации на сайте ZELFI.RU.

«Зеленый Фитнес» — это возможность в течение всего лета участвовать в бесплатных тренировках по 15 направлениям, которые проводятся в парках города. Проект осуществляется согласно федеральной программе «Спорт — норма жизни» в рамках национального проекта «Демография».