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Ру Тат
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Общество
10 августа 2022  07:26

Хедлайнером «Слэма» в парке «Черное озеро» станет исполнитель Сережа Драгни

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27 августа в казанском парке «Черное озеро» состоится фестиваль «Слэм». Хедлайнером мероприятия выступит автор и исполнитель Сережа Драгни, сообщается в Telegram-канале события.

«27 августа на сцене фестиваля выступит Серёжа Драгни: он покорил нас своей историей и лаконичностью текстов», — отмечается в сообщении.

На фестивале он представит казанцам свои стихи и исполнит песни в акустическом формате. Исполнитель известен россиянам по участию в проектах «Новая звезда» и «Песни на ТНТ», а также хиту «Минус на минус». 

Гостей мероприятия ожидает программа, разделенная на две части. Днем на площадке развернутся книжный маркет и своп, пройдут лекции с представителями различных издательств, детский конкурс чтецов, а вечером — спектакль «Другое слово», выступления поэтов со всей России и перформанс от резидентов программы поддержки современной поэзии «Слэм».

Организаторы напоминают, что посетить «Слэм» можно бесплатно, однако необходима предварительная регистрация.

#парк Черное озеро #поэтический слэм
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