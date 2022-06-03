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Ру Тат
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Общество
3 июня 2022  18:22
Эльза Кузнецова

Хедлайнером Сабантуя в Зеленодольске станет Элвин Грей

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Татаро-башкирский певец Радик Юльякшин, более известный под псевдонимом Элвин Грей, станет хедлайнером Сабантуя в Зеленодольске. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации Зеленодольского района РТ.

Городской праздник плуга состоится 12 июня в парке «Березовая роща» на Майдане. 

«Этот год для нашего города юбилейный — Зеленодольск отмечает 90-летие. Для жителей и гостей города на Сабантуй мы приготовили множество сюрпризов, подготовка к празднику продолжается», — отметил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев. 

По традиции абсолютному батыру в качестве приза будет вручен автомобиль. В этом году лучший борец также уедет с майдана на новом авто. 

Начнется Сабантуй в 11 часов. Вход на праздник будет свободным.

#сабантуй #элвин грей
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