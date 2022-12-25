Хедлайнером Республиканской елки в Казани станет певец Иван Дмитриенко

Хедлайнером Республиканской елки, которая пройдет сегодня в Казани, станет певец Иван Дмитриенко. Он будет петь в конце представления. Об этом «Татар-информу» стало известно из собственных источников.

Эту информацию подтвердили и в пресс-службе Минмолодежи РТ.

Всего на Республиканскую елку приглашены около 8,5 тыс. детей, среди которых порядка 2 тыс. – из семей мобилизованных. Каждый зритель получит сладкий новогодний подарок.

В основу сюжета представления ляжет история о мальчике, который перестает верить в Деда Мороза и пытается капризами испортить праздник всей своей семье. Но затем ожившие елочные игрушки вернут ему веру в чудо.

Новогоднее представление будет транслироваться в онлайн-формате в социальной сети «ВКонтакте» на странице Министерства по делам молодежи Республики Татарстан, а также в новогодние каникулы на телеканале «Новый век».