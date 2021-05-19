Хедлайнером праздника «Каравон-2021» станет Тина Кузнецова с проектом Zventa Sventana

В селе Никольское Лаишевского района Татарстана 22 мая пройдет ежегодный русский народный праздник «Каравон». Хедлайнером главной сцены в этот день станет проект Zventa Sventana Тины Кузнецовой. Об этом на пресс-конференции, посвященной проведению празднества, сообщила директор «Таткультресурсцентра» Алсу Мифтахова.

«После 16:00 на главной сцене запланированы выступления коллективов фолк-фьюжн направления, ориентированные на молодую аудиторию. Хэдлайнером программы станет Тина Кузнецова со своим проектом Zventa Sventana», — пояснила спикер представителям СМИ.

В этом году в празднике примут участие 168 фольклорных групп из Татарстана и других регионов России.