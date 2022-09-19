Хедлайнером осеннего казанского гастрофестиваля на Лебяжьем станет певица Тина Кузнецова

24 сентября в Казани, на озере Лебяжье, пройдет гастрономический фестиваль, посвященный завершению летнего сезона. Гостей будут ждать национальные блюда разных народов мира, мастер-классы, культурная программа и концерт, хедлайнером которого станет певица Тина Кузнецова. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил первый заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Казани Ильсур Хисматуллин.

«С 10 утра до 4 часов дня мы ждем наших гостей. Вы сможете поучаствовать в мастер-классах с нашими поварами, приготовить национальные блюда других стран, а также посмотреть на битву двух шеф-поваров, где вы станете самыми важными дегустаторами и определите победителя. В первую очередь это делается для популяризации профессии повара. Важно увеличить значимость поваров в наше время», — рассказал он.

Фестиваль призван показать многообразие блюд и познакомить жителей и гостей города, добавил он. Хисматуллин отметил, что подобный формат понравился горожанам. Так, летний гастрофест собрал 18 тыс. человек и получил положительные отзывы.

В течение всего дня на площадке фестиваля будет проходить концертная программа, хедлайнером которой станет певица Тина Кузнецова. Кроме этого, выступят татарстанские коллективы и артисты.

«Мы пригласили специалистов из сферы ресторанного бизнеса, для гостей будут проведены беседы по правильному питанию, kitchen-менеджементу, расскажем подробно о вреде фастфуда. При этом для многодетных семей на разных площадках предусмотрена скидка до 30%», — рассказал генеральный директор «Толстойвеар» Михаил Кузнецов.

«Здорово, когда предпринимательские инициативы превращаются в такой масштабный прооект и эту затею поддерживает мэрия Казани, Министерство сельского хозяйства, а также Президент РТ Рустам Минниханов. Мы надеемся, что фестиваль будет процветать и станет традиционным для наших жителей», — резюмировал спикер.

Также генеральный директор «Кыстыбый tatar-food» Азат Назмутдинов дополнил, что на фестивале впервые планируется установить рекорд по изготовлению тысячи кыстыбыев на время. Всего в процессе будут задействованы 80 человек, а после приготовленную выпечку раздадут волонтерам и юным гостям. Назмутдинов напомнил, что в Башкорстане был поставлен рекорд по приготовлению самого большого кыстыбыя.