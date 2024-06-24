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Хедлайнером общегородского выпускного в Казани станет Анет Сай
Хедлайнером общегородского выпускного в Казани станет певица Анет Сай. Праздник состоится 28 июня на площадке «Татнефть Арены», рассказала на деловом понедельнике председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома города Алия Загидуллина.
«Выпускной вечер – долгожданное и волнительное событие для школьников нашего города. Он символизирует переход во взрослую жизнь и выбор своего пути. Вручение аттестатов, прощание с учителями, вальс и праздничные концерты – этот день наполнен множеством событий и традиций», – отметила докладчица.
Всего общегородской выпускной соберет около 6 тысяч выпускников из 200 образовательных учреждений города.
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