Хедлайнером общегородского выпускного в Казани станет Анет Сай

Хедлайнером общегородского выпускного в Казани станет певица Анет Сай. Праздник состоится 28 июня на площадке «Татнефть Арены», рассказала на деловом понедельнике председатель Комитета по делам детей и молодежи исполкома города Алия Загидуллина.

«Выпускной вечер – долгожданное и волнительное событие для школьников нашего города. Он символизирует переход во взрослую жизнь и выбор своего пути. Вручение аттестатов, прощание с учителями, вальс и праздничные концерты – этот день наполнен множеством событий и традиций», – отметила докладчица.

Всего общегородской выпускной соберет около 6 тысяч выпускников из 200 образовательных учреждений города.