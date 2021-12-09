Хэдлайнером новогодней ночи в Елабуге станет московская группа FILATOV & KARAS

Самую волшебную ночь в году елабужане встретят в Гуляй-парке. Новогоднее мероприятие под названием «Елабуга, с Новым годом!» начнется 31 декабря в 18 часов в Гуляй-парке. Хедлайнером праздника назначена российская музыкальная группа «FILATOV & KARAS» из Москвы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Праздник также включит праздничный концерт, конкурсы и игры, церемонию награждения победителей муниципальных конкурсов, праздничный фейерверк. А с 27 декабря по 9 января в своей резиденции в «Гуляй парке» юных елабужан будет ждать Дед Мороз.

Центральная елка будет установлена в парке «Чебурашка». Фонари на ней зажгутся в день ее открытия, 24 декабря. В этот день в парке состоится концертная программа, награждение победителей конкурсов «Мистер Мороз», «Мисс Снежинка» и «Песня года».

Следом за этим днем последует череда елок: 25 декабря на «Молодежную елку» ждут в сквере «Сад у дома», 26 декабря на площади Ленина состоится открытие рождественской ярмарки, которая будет работать по 10 января будущего года. В этот же день (26 декабря) в сквере «Сад у дома» родители и ученики полилингвальной школы «Адымнар-Алабуга» уже традиционно отметят рождество праздником Merry Christmas.

С 26 по 30 декабря мероприятия пройдут в шаговой доступности для жителей разных частей города: в парках Пионерский и Александровский, на улицах Булгар и Марджани. В ДК «Колос» жители ближайших домов увидят театрализованную программу «Приключения в Новый год», а 30 декабря — праздничный концерт «Новогодний переполох».

В селах новогодние представления пройдут с 24 по 31 декабря.

«На Республиканскую елку, 25 декабря, от нашего района поедут 60 детей-активистов и победителей олимпиад. В городском Дворце культуры 21 декабря состоится елка для социальных категорий детей, 23 декабря запланировано новогоднее представление для детей работников учреждений города, 24 декабря — елка главы для активистов и отличников учебы Елабужского района РТ», — поделились планами в пресс-службе района.