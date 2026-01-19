Хедлайнером на концерте в честь Татьянина дня в Казани станет Dj Bubblegum

Центром празднования Дня российского студенчества (Татьянина дня) в столице Татарстана станет каток стадиона «Трудовые резервы», а хедлайнером концертной программы – Dj Bubblegum. Об этом на деловом понедельнике сообщил председатель городского Комитета по делам детей и молодежи Дмитрий Хвостиков.

«Казань по праву является одним из центров студенчества нашей страны. На сегодня в нашем городе обучаются свыше 164 тыс. студентов. В этом году 25 января состоится общегородское мероприятие на катке стадиона «Трудовые резервы», – заявил Хвостиков.

Он рассказал, что праздничная программа будет включать различные интерактивы и конкурсы для гостей. На территории стадиона расположатся зоны активностей и отдыха, а также интерактивные площадки, где пройдут состязания в спортивных и игровых заданиях.

По словам председателя комитета, для всех студентов в этот день прокат коньков и проход со своими коньками будут бесплатными.

Помимо центральной площадки, праздничные мероприятия пройдут и в других уголках города. Так, в концертном зале КСК «УНИКС» запланирована отдельная концертная программа, а в КРК «Пирамида» состоится церемония награждения лауреатов республиканской премии «Студент года». В ее финал прошел 71 студент из университетов Казани.