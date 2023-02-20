Хедлайнером Масленицы на Лебяжьем станет группа «Дюна»

25 и 26 февраля жителей и гостей Казани ждут на народных гуляньях, посвященных проводам зимы и встрече весны. Самые масштабные мероприятия пройдут в воскресенье в лесопарковой зоне озера Лебяжье.

Глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов рассказал, что в этом году фирменный стиль праздника был создан с помощью нейросети. Творческие коллективы начнут выступать с 10 часов утра. Среди них — звезды советской и российской эстрады, в том числе группа «Дюна».

Запланированы более 20 активностей, аниматоры и скоморохи. В час дня пройдет обряд сжигания чучела Масленицы.

На фуд-корте гостям предложат блины и оладьи с 15 видами начинок, горячий чай с пряными травами, традиционные блюда русской и татарской кухни, мясо на гриле, плов и многое другое. Казанцы смогут приготовить пшеничные, гречишные, овсяные и другие виды блинов на мастер-классе «Эби коймагын».

Чтобы горожане смогли без неудобств добраться до площадки празднования, будет увеличена интенсивность движения автобусов № 36, 46 и 72. Для желающих добраться на личном авто организуют парковочные места, также свое транспортное средства можно будет оставить на парковке возле гипермаркета «Мегастрой» на Горьковском шоссе.

Безопасность мероприятия будут обеспечивать сотрудники МВД, МЧС, отдела общественной безопасности и частного охранного предприятия. На подходах к месту проведения праздника организуют досмотровые мероприятия. Также на мероприятии будут присутствовать более 100 волонтеров, передает пресс-служба мэрии.