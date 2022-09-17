Хедлайнером литературного фестиваля «День книги» в Казани станет поэт Эдуард Учаров

23 и 24 сентября в Культурном центре им. А.С. Пушкина Казани состоится литературный фестиваль. Хедлайнером события станет поэт, эссеист, редактор, руководитель казанского литературного кафе «Калитка» Центральной библиотеки Эдуард Учаров, сообщают организаторы.

Для гостей и жителей столицы Татарстана развернется обширная программа: литературный вечер «Казанская гостиная», дискуссионная встреча «Книжный клуб», творческая встреча «Музыка поэзии».

Эдуард Учаров — победитель турнира поэтов Литературной универсиады в Казани (2013) — выступит на литературном вечере «Казанская гостиная» (23 сентября в 14.00) и расскажет участникам о забытых именах в поэтической истории Казани. Так, он напомнит о Гаврииле Каменеве — казанском поэте, прозаике и переводчике — первом романтике России. Также будет представлена новая книга прозы Учарова «Каменев идет умирать».

Для участников организаторы проведут «Открытый микрофон» (23 сентября в 14.50), где любой желающий сможет выступить со своими любимыми поэтическими произведениями.

24 сентября в 11.00 в рамках дискуссионной встречи «Книжный клуб» участники смогут презентовать свое любимое литературное произведение публике, а также обсудить проблемы и темы литературного произведения, которое читали все участники.

24 сентября в 12.50 на творческой встрече «Музыка поэзии» участники фестиваля получат возможность прослушать музыкальные произведения, за основу которых взяты произведения российских авторов.