Хедлайнером казанского фестиваля «Духов день в Суконной слободе» станет группа «Рондо»

12 и 13 июня в Казани пройдет VI православный фестиваль «Духов день в Суконной слободе». Хедлайнером станет группа «Рондо», праздничные мероприятия будут проходить на трех площадках, сообщают организаторы.

12 июня, в День Святой Троицы, в храме сошествия Святого Духа пройдут литургия, общая трапеза и вечерняя служба. Также для гостей подготовлен концерт казанских коллективов, которые исполнят духовную музыку.

На площадке у театра кукол «Экият» состоится церемония открытия фестиваля, казанцы смогут посетить ярмарку и фуд-корт.

В доме святителя Иоасафа запланированы мастер-класс по живописи, открытая беседа о возрождении старинных храмов и занятие от руководителя ансамбля «Сирин» Андрея Котова.

Во второй день фестиваля, в Духов день, в храме сошествия Святого Духа состоятся архиерейское богослужение, общая трапеза и вечерняя служба, в доме святителя Иоасафа — экскурсия, лекция о русском костюме, а также мастер-классы по ткачеству и росписи по керамике.

На площади перед театром кукол для самых юных гостей откроется уникальное пространство «Детское царство». Здесь же продолжат работать ярмарка и фуд-корт, состоятся мастер-классы по народным ремеслам.

Фестиваль завершится гала-концертом, запланированы мотошоу, выступления групп «ЖИВаGO», LARGO, коллектива «Бубамара Брасс Бэнд — Оркестр А.Каштанова», а также хедлайнера мероприятия — группы «Рондо».

Участие во всех основных мероприятиях фестиваля бесплатное. Более подробно о фестивале можно узнать по ссылке.