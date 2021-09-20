25 и 26 сентября у Центра семьи «Казан» состоится фестиваль «Итиль» — это фестиваль новой этнической культуры, объединяющий музыку, театр, традиции и современное искусство народов Поволжья. Хедлайнером фестиваля «Итиль» в Казани назначена участница «Евровидения 2021» певица Манижа. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщила заместитель руководителя исполкома Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова.

Докладчик отметила, что Итиль — тюркское название Волги, исторически название ее нижнего течения. «Итиль река, которая дает силу, пищу, наполняет духом все народы и национальности, проживающие на ее берегах», — отметила Сагитова.

В программу фестиваля включены театральные представления, перформансы и музыкальные выступления: будет звучать татарский синтипоп, удмуртский гранж, чувашский джаз. На главной сцене выступят музыканты из Удмуртии, Мордовии, Чувашии, Марий Эл, Башкортостана.

«Семейные мастерские позволят гостям фестиваля создать сувенир или изучить новое ремесло, различные изделия ручной работы можно будет приобрести на ярмарке народов Поволжья, а на фудкорте оценить национальную и адаптированную кухню», — рассказала докладчик.

За насколько дней до начала фестиваля на территории Центра семьи «Казан» начнет работать выставка-инсталляция художника Андрея Люблинского «Дружба народов»: это 15 скульптур, выполненных в стилистике восьмибитных игр, изображающих представителей народов Советского Союза.

«Несколько арт-объектов станут отличной зоной для проведения фотосессий. Инсталляцию установят в акватории Казанки, а в конце фестиваля мы зажжем ее, тем самым символически попрощаемся с летом», — отметила Гузель Сагитова.

Время работы фестиваля в оба дня с 12.00 до 20.00.

Планируется, что фестиваль станет ежегодной площадкой для культурного диалога и обмена опытом между соседствующими регионами.