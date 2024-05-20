Хедлайнером Дня химика в Нижнекамске станет дуэт Gayazovs Brothers

В четверг, 23 мая, в Нижнекамске состоится праздник по случаю Дня химика. Мероприятие будет организовано в парке Нефтехимиков, оно продлится с 17 до 21 часа. Событие на деловом понедельнике анонсировал глава Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин.

«Это традиционный праздник, который отмечается на республиканском уровне. В этот же день мы также хотим поздравить наших одаренных ребят, которые славят город на всех конкурсах и олимпиадах. Также будет поздравление лучших химиков, ожидается приезд руководства республики, примет участие руководство наших крупных промышленных компаний. Давайте на достойном уровне проведем этот праздник», — поручил глава района.

Нижнекамцев ждут мастер-классы, детский аквагрим, барабанное шоу. На сцену выйдут Ильнат Фархуллин и кавер-группа Dorogudo. Хедлайнером концерта станет дуэт Gayazovs Brothers. Будет работать фотозона, в которой можно будет сделать яркие снимки.

Завершится праздник красочным салютом.