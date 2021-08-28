Хедлайнером Дня Татарстана в Зеленодольске станет певица Ёлка

30 августа в День Республики Татарстан жители Зеленодольска отметят также День города. По этому случаю подготовлена машстабная праздничная программа, а хедлайнером музыкальной части станет певица Ёлка. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Зеленодольского района.

«Официальная часть стартует в 18.30 на главной площадке города — культурно-спортивном комплексе „Авангард“. На основной сцене стадиона зеленодольцев поздравит с 89-летием города мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев, также подведут итоги конкурсов, поздравят ветеранов и горожан, внесших свой вклад в развитие и благоустройство района. На входе на стадион гостей и горожан встречать члены Молодежного парламента с городской акцией по раздаче лент с символикой флага Республики Татарстан. Настоящим подарком вечера станет выступление певицы Ёлки. Завершится все традиционным праздничным салютом», — отметил источник.

Утро жителей Зеленодольска начнется с зарядки — всех желающих приобщиться к здоровому образу жизни ждут на стадионе «Авангард» в 9.00.

Для хозяек с 10.00 до 12.00 на городском озере пройдет ярмарка «Урожай к празднику», на которой будет представлена продукция фермерских хозяйств. Здесь же состоятся выступления самодеятельных артистов сельских домов культуры Зеленодольского района.

С 10.00 часов на озере начнутся показательные выступления судомоделистов. В 10.30 стартует открытое первенство по гребному слалому и парад яхтсменов клуба «Дельфин». Запечатлеть атмосферу на холстах выйдут преподаватели и воспитанники Детской художественной школы.

В 10.00 на стадионе «Авангард» стартует турнир по пляжному волейболу среди женских команд 2×2. В полдень зеленодольцев приглашают в Сквер почетных граждан, где станут известны новые имена для доски Почета. С 12.00 до 15.00 жителей и гостей города ждут на площади Музея историко-культурного наследия – в «Зелёной мастерской» пройдут мастер-классы, состоится ярмарка-выставка «Волшебство добрых рук», а на Театральной площади можно будет увидеть концерт детских коллективов «Дружат дети на планете» и фестиваль-конкурс на самое креативное оформление детских велосипедов и колясок «Фантастическая колесница». Здесь же состоится церемония награждения.

С 12.00 начнется регистрация на турнир по шахматам на призы главы района возле ДК «Родина». 13.00 — старт соревнований. Заявки ограничены.

Спортивная программа подготовлена и для любителей активного отдыха. В 13.00 часов на стадионе им. В. Колотова состоится товарищеская встреча по футболу среди команд предприятий и организаций города и района. Главная праздничная площадка КСК «Авангард» ждет горожан в 14.00 на турнир по велоспорту.

В 15.00 на сцене «Листок» запланированы показательные выступления молодежных клубов «Исток», автомоделистов, а в 16.00 — оpen air «Все краски мира», интерактивная программа — дискотека. На стадионе «Авангард» зеленодольский центр «Форпост» в 15.00 проведет мастер-класс по разборке и сборке настоящего оружия, сдаче нормативов ГТО.

В 18.00 состоится презентация спортивных школ, показательные выступления спортсменов, бойцов ОО «Форпост», показательные выступления по мечевому бою, после которого все желающие смогут записать ребенка в подростковый клуб с таким направлением. Также здесь на стадионе «Авангард» всех ждут интересные мастер-классы от учреждений культуры Зеленодольского района, в которых каждый желающий сможет принять участие.

Организована праздничная программа и для тех, кто захочет остаться в микрорайоне Мирный. С 16.00 в парке «Березовая роща» пройдет праздничное событие «Детство — это я и ты», концертная программа, мастер-классы, квесты, танцевальная программа «Ретроритмы» в сопровождении кавер-групп, а молодежном центре «Порт» пройдут рок-фестиваль, первый в городе кибер-турнир CS GO, FIFA. Участие бесплатное.