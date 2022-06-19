Хедлайнером Дня молодежи в Нижнекамске станет певица Ханна

В Нижнекамске готовятся к празднованию Дня молодежи. Мероприятия, приуроченные к празднику, пройдут в экстрим-парке «Айда» и на набережной поселка Красный Ключ 25 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации муниципалитета.

В этом году гостей и жителей Нижнекамска ждет насыщенный фестиваль: площадки музыки, экстрима, арта и другие крутые развлечения, а хедлайнером фестиваля станет известная среди молодежи певица Ханна.

До 23 июня проходит регистрация участников на открытые соревнования по воркауту, по экстремальным видам спорта «Скоростные заезды на памп-треке» и BMX Street Contest.

Кроме того, специалисты «Ковра» организуют точку тактильного рисования, которая будет работать с 15 часов в зоне отдыха у экстрим-парка «Айда».

С 17.00 на набережной Красного Ключа откроются четыре площадки: кастомизация одежды, фотостанция, точка молодости, а также граффити-джем. Небольшой национальный перфоманс разрядит обстановку перед концертом молодых исполнителей, который начнется в 19.00, плавно переходя к награждению представителей молодежи. В 20.30 на разогреве у певицы Ханны выступит местная группа Frend, исполняющая песни собственного сочинения и каверы в стиле инди-рок.

Финалом праздника станет салют над набережной, который прогремит в 22.30.

В честь празднования Дня молодежи в Нижнекамске предприятие «Горэлектротранспорт» увеличит время работы подвижного состава маршрута №2. Чтобы горожане комфортно доехали после праздника, в следующую субботу работа маршрута будет продлена до 23.40. Также будет увеличено число автобусов, а интервал между ними составит не более десяти минут.