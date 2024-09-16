Хедлайнером Дня города в Нижнекамске станет Galibri & Mavik

В Нижнекамске хедлайнером Дня города назначен дуэт Galibri & Mavik — исполнители хита «Федерико Феллини». Концерт пройдет 21 сентября у торгового центра «Манзара». Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник управления образования района Айдар Гарифуллин.

В концертном марафоне, который начнется с 16 часов, также примут участие нижнекамские творческие коллективы, артисты Республики Татарстан Расим Низамов и Алина Давыдова.

«День города — один из самых значимых праздников для всех нас. Это возможность ещё раз убедиться, в каком прекрасном месте, с какими замечательными людьми мы живём. Поэтому это не столько праздник, сколько дань уважения и признания любимому городу, ветеранам, первостроителям, всем жителям Нижнекамска», — отметил спикер.