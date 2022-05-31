Хедлайнером детского праздника в Нижнекамске станет певица Лэйна

Исполнительница хита «Малай на белом барсе» певица Лэйна станет хедлайнером на праздничном концерте в Нижнекамске, посвященном Международному дню защиты детей. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации Нижнекамского района.

Празднование с участием звезды татарской эстрады состоится 1 июня в 16.00 на Площади Дома народного творчества. В программе также запланировано выступление победителей республиканского фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», мастер-классы, ярмарка, спортивные игры и состязания, пленэр, дискотека.

В этот же день запланирован фестиваль детского творчества воспитанников дошкольных образовательных учреждений. В фестивале примут участие около 500 воспитанников из 32 дошкольных образовательных учреждений Нижнекамского района. Начало — в 9.00 в Доме народного творчества.

«Это замечательный традиционный праздник, который радует зрителей звонкими песнями, зажигательными танцами и театральными постановками. Проводится он с целью развития способностей и талантов детей. Начинаясь как отчетный концерт музыкальных руководителей, за многие годы он превратился в грандиозный зрелищный фестиваль. В этом году гала-концерт фестиваля пройдет в 25-й раз, посвящен он Году культурного наследия народов России», — отметила начальник Управления дошкольного образования исполкома района РТ Светлана Адрианова.

Концерт начнется с театрализованного пролога «Щедра талантами родная сторона», в котором юные артисты познакомят зрителей с бытом, культурой, традициями разных народов, проживающих на территории Российской Федерации.